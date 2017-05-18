Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток

У США есть повод биться в истерике

Утром 18 мая в порт Владивосток пришел паром «ManGyongBong» из северокорейского Раджина - в районе 8.00 судно пришвартовалось к причалу Морского вокзала. Таким образом КНДР и Россию впервые в истории связало паромное сообщение, ранее паромом можно было попасть из Приморья в Южную Корею. На борту судна, которому запрещено заходить в порты Японии, не оказалось туристов и груза, но США, пообещавшем взять на особый контроль порты Приморья, и без этого есть повод биться в истерике.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», первый приход северокорейского парома сопровождается беспрецедентными мерами безопасности со стороны приморских пограничников и силовиков.

Паром «ManGyongBong» вышел из Раджина в 19.00 по владивостокскому времени. На борту только представители китайских туристических компаний, которые тестируют возможности рейса. Туроператоры примут участие в мероприятиях III Тихоокеанского туристского форума, который пройдет во Владивостоке с 18 по 21 мая на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Обратный рейс парома запланирован из Владивостока в пятницу, в дальнейшем паром начнет перевозить китайских (из Хуньчуня и Янцзы) и российских туристов (пока наши соотечественники практически не посещают Северную Корею – Прим. авт.), а также северокорейских рабочих, следующих на заработки в Приморье. По прибытии во Владивосток иностранцы будут находиться в столице Приморья два дня и одну ночь.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», регулярные грузопассажирские перевозки между северокорейским портом Раджин и Владивостоком организует учрежденное во Владивостоке ООО «Инвестиционный Строительный Трест» («ИнвестСтройТрест»).

Отметим, что запуск рейсов из Раджина откладывался несколько раз из-за обострения ситуации на Корейском полуострове. Сеул и Токио не исключают, что маршрут во Владивосток может быть задействован Пхеньяном для доставки санкционных грузов, в том числе столь нужных Северной Корее деталей для ракет.

На линии будет курсировать судно «ManGyongBong», до 2006 года заходившее в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Предварительно цена билета в один конец составляет от 600 (8-местная каюта) до 750 (1-местная) юаней. Согласно расписанию, в мае-июне паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу (в 20.00 по местному времени).

Досье «Золотого Рога»: Паром «ManGyongBong 92» назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Паром также выполняет пассажирские перевозки на линии: п.Раджин (КНДР) – п.Вонсан (КНДР) – п.Кымгансан (КНДР) (Алмазные горы). Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток