Во Владивосток будет летать китайский лоукостер

Из столицы ДФО можно будет улететь в старую столицу Китая

Китайский лоукостер Juneyao Airlines 4 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Нанкин. Полеты планируются дважды в неделю на воздушных судах А320.

По данным АО «Международный аэропорт Владивосток» в первом квартале 2019 года пассажиропоток на маршрутах в китайские города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24%.

Juneyao Airlines — один из лидеров китайского рынка низкобюджетных воздушных перевозок. Флот авиакомпании в составе 55 действующих и двух заказанных лайнеров считается одним из самых представительных в Китае. Juneyao Airlines обслуживает свыше 70 направлений внутри Китая, а также в России, Японии, Корее, Таиланде и государствах Юго-Востока Азии.

Нанкин (в переводе - «Южная Столица») ранее считался столицей Китая. Один из древнейших городов расположен в восточной части страны, в 260 км к северо-западу от Шанхая в низу реки Янцзы.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.