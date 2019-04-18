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Во Владивосток будет летать китайский лоукостер
Из столицы ДФО можно будет улететь в старую столицу Китая
Китайский лоукостер Juneyao Airlines 4 июня начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Нанкин. Полеты планируются дважды в неделю на воздушных судах А320.
По данным АО «Международный аэропорт Владивосток» в первом квартале 2019 года пассажиропоток на маршрутах в китайские города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24%.
Juneyao Airlines — один из лидеров китайского рынка низкобюджетных воздушных перевозок. Флот авиакомпании в составе 55 действующих и двух заказанных лайнеров считается одним из самых представительных в Китае. Juneyao Airlines обслуживает свыше 70 направлений внутри Китая, а также в России, Японии, Корее, Таиланде и государствах Юго-Востока Азии.
Нанкин (в переводе - «Южная Столица») ранее считался столицей Китая. Один из древнейших городов расположен в восточной части страны, в 260 км к северо-западу от Шанхая в низу реки Янцзы.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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