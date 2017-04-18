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Владивосток получил нового мэра
Пока с приставкой и.о.
Исполняющим обязанности главы администрации Владивостока назначен Константин МЕЖОНОВ, ранее занявший пост вице-мэра. На сайте горадминистрации главой города до сих пор обозначен Игорь ПУШКАРЕВ.
В обязанности нового вице-мэра входит руководство управлением международных отношений и туризма и управлением наружной рекламы и информации.
«Я считаю Пушкарева очень хорошим руководителем. А мне довелось работать с разными руководителями. С самого начала работы с ним в администрации города ритм был напряженным, а результаты - конструктивными. Все делалось по-деловому, нагружал он свою команду очень прилично. Я курировал социальную сферу в администрации города, и всегда находил с мэром общий язык и понимание», - заявил Межонов по горячим следам после задержания Игоря Пушкарева в июне 2016 года.
Досье «Золотого Рога»: Константин Межонов родился 9 ноября 1961 года в г. Слободской Кировской области. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «физика». В 1998-2007 гг. возглавлял департамент образования и науки Приморского края, был проректором ВГУЭС по довузовскому образованию.18 сентября 2010 года конференцией регионального отделения партии «Справедливая Россия» избран руководителем Регионального отделения партии в Приморском крае. В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края от партии «Справедливая Россия пятого созыва, 16 декабря 2011 года избран председателем комитета Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания пятого созыва. В мае 2016 года вышел из партии «Справедливая Россия».
1 июня 2016 года СКР сообщил о задержании Игоря ПУШКАРЕВА и директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На данный момент Игорь Пушкарев судом отстранен от должности главы Владивостока, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным комитетом РФ установлена причастность мэра к совершению еще одного должностного преступления - получении взятки в размере 75 млн рублей при приобретении стройматериалов для города.
Деловая газета «Золотой рог», Владивосток
Фото ЗС ПК.
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