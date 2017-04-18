Для американцев закрыт Свободный порт Владивосток

Привилегию получения виз по упрощенной схеме получили лишь 18 стран, в том числе КНДР, Китай и Япония

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение правительства, позволяющее иностранным гражданам 18 государств в упрощенном режиме оформлять электронные визы для въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток.

Согласно распоряжению кабмина от 14 апреля в список внесены следующие страны: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

В марте 2017 года президент России Владимир ПУТИН подписал закон, позволяющий в особом упрощенном режиме оформлять электронные визы иностранным гражданам для въезда в Россию через свободный порт Владивосток.

Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, то есть будет бесплатной.

Досье «Золотого Рога»: Cвободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, согласно которому режим свободного порта расширен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток