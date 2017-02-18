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Бывший гендиректор "Адмирала" задержан силовиками в Москве

18 Февраля 2017, 10:10 | Владивосток

Его преемником в хоккейном клуба стал глава компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев

В Москве задержан бывший генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Владивосток Илья СПОКОЙНОВ (МИТЬКИН). Следственные действия проходят в Новосибирске, вскоре бывшего политтехнолога собираются перевезти во Владивосток.

В настоящее время кресло гендиректора «Адмирала», борющегося за выход в плей-офф, занимает генеральный директор московского ООО «Сумма Спорт» (принадлежит группе «Сумма») Камил ГАДЖИЕВ (на фото внизу). Президентом клуба является основатель и основной владелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ.

В декабре прошлого года по подозрению в махинациях с бюджетными средствами в сфере госзакупок были задержаны председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей АВЕРШИН и супруга Спокойнова, гендиректор зарегистрированных во Владивостоке ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» и ООО «Время радио» Марина СВИРИДОВА. На днях суд продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

Илья Спокойнов официально возглавлял Ассоциацию «Хоккейный клуб «Адмирал», зарегистрированную в 2013 году. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», учредителями ассоциации в свое время выступили Игорь ИЛЬИНСКИЙ и Константин ОБНОВЛЕННЫЙ, с июня 2016 года учредителями являются ООО «Сумма Спорт» и краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства» (учредитель – департамент имущественных отношений Приморского края).

Досье «Золотого Рога»: Камил Гаджиев - президент промоутерской компании «Fight Nights». Победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо. По национальности Гаджиев лакец (одна из народностей Дагестана).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».


 
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Теги: илья спокойнов  хоккей  Зиявудин Магомедов  группа "сумма"  "Адмирал" 



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