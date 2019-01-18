Приморские власти получили нагоняй от министра за недоработки Миклушевского

На выделенные деньги можно было в крае три новых театра построить

Министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ устроил форменный разнос властям Приморья за недостроенный Инновационно-культурный центр на острове Русский во Владивостоке. При этом, высокопоставленный чиновник забыл уточнить, что нынешние проблемы были заложены еще во времена губернаторства Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который очень любил говорить, но мало делал.

«Имеющиеся возможности не реализованы. Можно было три театра построить. Вы три раза получали деньги на продолжение строительства и три раза сдавали обратно в бездонный бюджет. Три театра в регионах можно было реконструировать за эти годы. Более безобразной ситуации за семь лет работы я не видел», - заявил г-н Мединский в пятницу во Владивостоке на совещании с главами департаментов и министерств культуры регионов ДФО.

Согласно проекту, Инновационно-культурный центр на острове Русский представляет собой два купола, соединенные переходом. Площадь большого купола составляет 1,3 тыс. кв. м. Малый купол - это амфитеатр для различных мероприятий. Его площадь составит 830 кв. м.

В центре планировалось разместить Центр искусства народов Востока, музейно-выставочный комплекс, коллекции живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и художественной фотографии из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото vl.ru