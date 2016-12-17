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Тарифы на электроэнергию в Приморье будут снижены на 21%
Но произойдет это далеко не сразу
Снижение тарифов на электроэнергию в Приморье составит 21%, в среднем по Дальнему Востоку достигнет 30%. Соответствующий законопроект, предусматривающий снижение тарифов на электроэнергию для дальневосточных регионов, в пятницу одобрила Госдума.
Сегодня стоимость электричества на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за киловатт/час, тогда как средний тариф по России составляет 3,19 рубля.
Самое большое понижение произойдет на Чукотке – на 65%. В Якутии запланировано снижение на 50%, на Сахалине – на 46%, Магаданской области – на 34%, в Камчатском крае - на 20%, в Еврейской автономной области - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.
Изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» наделяют правительство России правом устанавливать надбавку к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего Востока, использовать средства, получаемых от применения такой надбавки и обеспечивать минимизацию ее размера.
Рост тарифов для конечных потребителей остальной части России, в связи с выравниванием тарифов во всех регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС, не превысит 1,8%.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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