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Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву

17 Ноября 2016, 14:31 | Владивосток

С популярного маршрута, не отлетав и месяца, ушла авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», 22 октября возобновившая выполнение регулярных рейсов из Владивостока и Хабаровска в Москву, 16 ноября прекратила полеты на популярном направлении. Таким образом, сегодня беспосадочные рейсы в Москву из аэропорта Владивосток выполняют только «Аэрофлот» (дважды в день) и «Россия» (один раз в день). При этом, «Россия» входит в группу «Аэрофлот».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», возобновленные рейсы «ВИМ-Авиа» выполнялись с низкой нагрузкой, несмотря на то, что у перевозчика был ряд привлекательных опций, например, более дешевая по сравнению с «Аэрофлотом» стоимость перелета бизнес-классом.

«ВИМ-Авиа» летала во Владивосток на воздушных судах Boeing 777-200 в компоновке двух классов – «бизнес» и «эконом».

Пассажиров, купивших билеты на рейсы «ВИМ-Авиа», пересаживают на самолеты  других авиакомпаний, что создает определенные неудобства.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «ВИМ-Авиа» создана в 2002 году. Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту «Домодедово».

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "ВИМ-Авиа"  Москва  авиа  аэропорт 



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