Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский морской торговый порт вновь возглавил Константин Соколов
Его предшественник-сменщик Валерий Местулов отработал гендиректором чуть более 7 месяцев
Гендиректором ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) избран президент FESCO Константин СОКОЛОВ, ранее уже руководивший портом с 13 сентября 2013 года по 12 февраля 2015 года, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Ранее наблюдательный совет ВМТП досрочно прекратил полномочия гендиректора Валерия МЕСТУЛОВА, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию
Трудовой договор с Валерием Местуловым расторгнут с 26 ноября 2015 года.
Новым гендиректором по 31 марта 2016 года включительно избран Константин Соколов, оставшийся во главе FESCO.
Валерий Местулов был избран гендиректором ОАО «ВМТП» сроком на 1 год с 13 февраля 2015 года по 13 февраля 2016 года.
Досье «Золотого Рога»: ОАО «ВМТП» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. На данный момент 68,379% акций стивидора принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь контролирует ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания». Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото PrimaMedia.
Новости тематики
- Бывший топ-менеджер ДВМП возглавит Промсвязьбанк
- Генеральный директор аэропорта "Владивосток" остался на своем месте
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Владивостокский морской торговый порт вновь возглавил Константин Соколов
- Бывший директор дальневосточного "Ростелекома" оказался в Челябинске
- В FESCO новый вице-президент по финансам
- Председатель Арбитражного суда Приморского края уходит в почетную отставку
- Суд уволил охранников администрации Владивостока
Новости раздела
- Трутнев считает жест Путина "красивым"
- Путин поручил российским корпорациям перебираться на остров Русский
- Авиабилеты на полеты внутри Дальнего Востока могут стать крайне дешевыми
- Путин прилетел во Владивосток
- Владивосток получил первую ТЭЦ за последние сорок пять лет
- Председатель КНР Си Цзиньпин скоро приедет во Владивосток
- У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
- Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней
- Лидеры корейских государств проигнорируют форум с участием президента России
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- Владивостокцев искупали в деньгах
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов