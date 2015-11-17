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Владивостокский морской торговый порт вновь возглавил Константин Соколов

17 Ноября 2015, 16:38 | Владивосток

Его предшественник-сменщик Валерий Местулов отработал гендиректором чуть более 7 месяцев

Гендиректором ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) избран президент FESCO Константин СОКОЛОВ, ранее уже руководивший портом с 13 сентября 2013 года по 12 февраля 2015 года, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Ранее наблюдательный совет ВМТП досрочно прекратил полномочия гендиректора Валерия МЕСТУЛОВА, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию

Трудовой договор с Валерием Местуловым расторгнут с 26 ноября 2015 года.

Новым гендиректором по 31 марта 2016 года включительно избран Константин Соколов, оставшийся во главе FESCO.

Валерий Местулов был избран гендиректором ОАО «ВМТП» сроком на 1 год с 13 февраля 2015 года по 13 февраля 2016 года.

Досье «Золотого Рога»: ОАО «ВМТП» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. На данный момент 68,379% акций стивидора принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь контролирует ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания». Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото PrimaMedia.

Автор: Олег Клименко
Теги: fesco  назначение  группа "сумма"  вмтп  валерий местулов 



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