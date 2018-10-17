Приморцы отлетались по доступным ценам

«Аэрофлот» полностью освоил программу субсидируемых тарифов

Авиакомпания «Аэрофлот» с 16 октября прекратила продажи билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Причина остановки продаж льготных билетов - полное освоение выделенных в этом году из госбюджета субсидий, следует из письма, разосланного агентам авиакомпании.

Субсидирование авиаперевозок из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь осуществляется в рамках постановления правительства РФ. Билеты по спецтарифу в экономическом классе могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

В этом году на поддержку перевозок по трем направлениям было выделено 3,8 млрд рублей Всего планировалось перевезти почти 729 тыс. пассажиров. Кроме «Аэрофлота» и ее дочерней компании «Россия» в программе участвуют ряд других авиаперевозчиков, в том числе S7, «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».

У «Аэрофлота» есть программа так называемых «плоских», то есть не меняющихся в течение года, тарифов, которые доступны на рейсах компании в города Дальнего Востока Симферополь и Калининград. Так, билеты по «плоским» тарифам из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан и обратно можно приобрести за 22 тыс. рублей у «России» и за 25 тыс. рублей - у «Аэрофлота». Эти рейсы не субсидируются государством, убытки от них покрываются за счет средств перевозчика.

Как сообщалось ранее, «Аэрофлот», снявший все сливки с популярного направления Владивосток - Москва после разорения «Владивосток Авиа» и «Трансаэро», грозится пересадить низкобюджетных пассажиров, предпочитающих субсидируемые и так называемые «плоские» тарифы, на устаревшие «боинги» дочерней авиакомпании «Россия».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.