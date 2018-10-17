Монеточка перед выступлением во Владивостоке осталась без голоса

Концерт перенесен на весну 2019 года

Организаторы концерта певицы Монеточки (Елизавета ГЫРДЫМОВА) были вынуждены перенести его на весну 2019 года из-за того, что 20-летняя дива заболела и потеряла голос. Концерт должен был состояться в клубе SanReMo 17 октября.

«Владивосток, мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но, увы, этого не произошло. Надеемся на ваше понимание», - говорится в сообщении организаторов концерта в соцсетях.

Поясняется, что концерт состоится в 2019 году, все купленные билеты будут действительны.

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) стала популярной всего за несколько дней, и все благодаря социальным сетям, где она публиковала свои песни. На тот момент она оканчивала школу, сейчас же из сетевой звезды из сотни подобных она превратилась в серьезную исполнительницу. Ее жанр можно охарактеризовать как антифолк или поп-рок. Наиболее популярны ее песни – «Каждый раз», «Нимфоманка» и «Гоша Рубчинский».

Газета «Золотой Рог», Владивосток