Путин дал задание построить паром для Владивостока

Грузопассажирское судно предназначено для регулярного сообщения с Камчаткой

Президент России Владимир ПУТИН поручил правительству к 1 декабря решить вопрос с финансированием строительства грузопассажирского судна для регулярного сообщения между Камчаткой, портами Сахалина, Магаданской области, Приморья и портовыми пунктами Курильских островов.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», Камчатский край рассматривает возможность запуска парома на 150 пассажиров и на 70 автомобилей для организации морского сообщения на линии Петропавловск-Камчатский – Владивосток, с учетом возможности захода на Сахалин или в Северо-Курильск.

«Примерная стоимость строительства, объявленная министерством транспорта, - чуть более 3 млрд рублей. У субъекта таких средств, конечно, нет, поэтому мы говорим о софинансировании», - сказал глава Камчатского края Владимир ИЛЮХИН во время III Восточного экономического форума.

Губернатор уточнил, что в качестве возможного варианта регион готов рассмотреть приобретение бывшего в эксплуатации судно подобного класса у Росморречфлота.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток