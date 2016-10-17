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Зиявудин Магомедов остался председателем совета директоров Дальневосточного морского пароходства
Глава группы «Сумма» лично контролирует бизнес в Приморье
Председателем совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO) вновь избран председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ.
Новый состав совета директоров ДВМП был сформирован на внеочередном собрании 14 октября, в него вошли бывший топ-менеджер Credit Suisse Стивен ХЕЛЛМАН, который курирует ход реструктуризации долга FESCO, и президент FESCO Александр ИСУРИНС. В то же время из состава совета директоров вышли генеральный директор ОЗК Марат ШАЙДАЕВ и представитель Mercuria Energy Trading SA в России Александр ПОТАПУШИН.
Места в совете сохранили три представителя группы «Сумма» - Зиявудин Магомедов, исполнительный директор Лейла МАММЕД ЗАДЕ и директор по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ.
Также в совет вновь избраны генеральный директор АО «УК Уралсиб» Андрей УСПЕНСКИЙ, финансовый директор ООО «Карента» Сергей БАЗЫЛЕВ, партнер инвестиционного фонда TPG Capital Клайв Денис БОУД и глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital Дмитрий ШВЕЦ.
Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. В настоящее время группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ДВМП (головная компания группы), GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Группа «Сумма» также является основным спонсором хоккейного клуба «Адмирал».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал".
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