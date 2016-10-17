В дорогой приморцам Суйфэньхэ скоро можно будет улететь на самолете

Аэропорт разместится в 31 км к западу от центра «Суньки»

В приграничный город Суйфэньхэ, ласково именуемый в Приморье «Сунькой», в скором времени будет построен аэропорт. Стоимость строительства оценивается в 1,23 млрд юаней (около $183 млн). На российский масштаб, совсем недорого.

Предполагается, что аэропорт класса 4C сможет принимать самолеты Boeing-737 и А320.

Сроки строительства аэропорта пока не озвучиваются, однако известно, что к 2025 году пассажиропоток планируется на уровне 450 тыс. человек в год.

Досье «Золотого Рога»: Суйфэньхэ - город на юго-востоке провинции Хэйлунцзян с населением порядка 100 тыс. человек. Он расположен в 200 км к северо-западу от Владивостока. Экономика города базируется на приграничной торговле с Россией. В настоящее время ближайшим к Суйфэньхэ аэропортом является аэропорт города Муданьцзян в 160 км от российско-китайской границы.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток