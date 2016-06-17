Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин позвал с собой во Владивосток участников ПМЭФ-2016
На втором Восточном экономическом форуме будет обсуждаться формирование большого евразийского партнерства
Президент РФ Владимир ПУТИН, выступая в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пригласил участников форума во Владивосток на второй Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщает корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» из северной столицы.
Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке на остров Русский 2-3 сентября. Первый ВЭФ в 2015 году собрал более 2,5 тыс. участников из 32 стран. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 трлн рублей.
«В июне с нашими китайскими коллегами мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии с участием государств европейского экономического союза и Китая. Рассчитываю, что это станет одним из первых шагов к формированию большого евразийского партнерства. Обязательно вернемся к обсуждению этого масштабного проекта на Восточном экономическом форуме, который состоится в начале сентября во Владивостоке и, пользуясь случаем я всех вас приглашаю принять в нем участие», - сказал президент России.
Досье «Золотого Рога»: Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке на остров Русский 2-3 сентября. Первый ВЭФ в 2015 году собрал более 2,5 тыс. участников из 32 стран. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 трлн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург.
Новости тематики
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
Новости раздела
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"