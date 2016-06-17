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Путин позвал с собой во Владивосток участников ПМЭФ-2016

17 Июня 2016, 22:38 | Владивосток

На втором Восточном экономическом форуме будет обсуждаться формирование большого евразийского партнерства

Президент РФ Владимир ПУТИН, выступая в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пригласил участников форума во Владивосток на второй Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщает корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» из северной столицы.

Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке на остров Русский 2-3 сентября. Первый ВЭФ в 2015 году собрал более 2,5 тыс. участников из 32 стран. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 трлн рублей.

«В июне с нашими китайскими коллегами мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии с участием государств европейского экономического союза и Китая. Рассчитываю, что это станет одним из первых шагов к формированию большого евразийского партнерства. Обязательно вернемся к обсуждению этого масштабного проекта на Восточном экономическом форуме, который состоится в начале сентября во Владивостоке и, пользуясь случаем я всех вас приглашаю принять в нем участие», - сказал президент России.

Досье «Золотого Рога»: Второй ВЭФ пройдет во Владивостоке на остров Русский 2-3 сентября. Первый ВЭФ в 2015 году собрал более 2,5 тыс. участников из 32 стран. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 трлн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: пмэф-2016 



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