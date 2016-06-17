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Во Владивостоке будут торговать арендным жильем

17 Июня 2016, 21:44 | Владивосток

Приморье станет одним из пилотных регионов для продажи арендного жилья через паевые фонды

Пилотные проекты по коллективным инвестициям в арендное жилье через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) будут запущены до конца года во Владивостоке, Москве, Томске и Казани, сообщил журналистам руководитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр ПЛУТНИК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). АИЖК также предлагает предоставлять для арендаторов жилья налоговый вычет как при покупке.

АИЖК планирует приобретать жилые объекты через договора долевого участия, формировать ЗПИФ и выставлять паи на открытом рынке инвесторам.

В качестве партнеров рассматриваются компании «Интеко», «Капитал Групп» и банк ВТБ. Оператором готового арендного жилья будет выступать АИЖК.

Фонд будет создан, как только АИЖК договорится о цене жилья, уточнил Плутник.

Ранее первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ заявлял, что проект коллективных инвестиций в арендное жилье нужно реализовывать с осторожностью, не навязывая населению аренду вместо приобретения жилья.

Кроме того, АИЖК предлагает предоставить арендаторам жилья возможность воспользоваться налоговым вычетом по аналогии с вычетом при покупке квартиры. Вычет может составлять до 1 млн рублей на весь срок аренды

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Автор: Олег Клименко
Теги: аижк  ВТБ  жилье  пмэф-2016  фонд 



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