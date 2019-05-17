Во Владивостоке появится свой поезд на паровой тяге

С его запуском появится новый туристический маршрут

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) разрабатывает новые маршруты туристических поездов на паровой тяге, один из них - Владивосток – Садгород. Это будет первый в Приморье регулярный пассажирский маршрут пригородного поезда на паровой тяге.

«РЖД» отмечают, что популярность туристических поездов на паровой тяге растет. Так, в прошлом году количество таких поездов на сети выросло на 44% - до 244 ретросоставов, что на 72 составов больше, чем в 2017. Дирекция тяги эксплуатирует 73 паровоза, имеет договор на проведение всех видов ремонта с ООО «ЖД Ретро-Сервис».