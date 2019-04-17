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Зачем понадобился дополнительный рейс из Пхеньяна во Владивосток?
Возможно, на нем прилетит служба безопасности северокорейского лидера
Накануне возможной встречи на следующей неделе во Владивостоке президента России Владимир ПУТИНА и лидера КНДР КИМ Чен Ына в расписании аэропорта Владивосток появился дополнительный рейс из Пхеньяна. Во вторник, 23 апреля, в 11.00 (04.00 мск) во Владивосток прибывает Ту-204 авиакомпания AirKoryo. В этот же день самолет вернется в Пхеньян.
Южнокорейский телеканал KBS сообщил, что на этом рейсе, возможно, прилетит служба безопасности Ким Член Ына для подготовки встречи лидера КНДР с президентом России.
Самолеты из столицы КНДР летают по регулярному расписанию в понедельник и пятницу. В справочной аэропорта пояснили, что речь идет о дополнительном пассажирском рейсе AirKoryo.
Владимир Путин 26-27 апреля примет участие в форуме «Один пояс - один путь» в Пекине. Возможно, его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или непосредственно после этого мероприятия.
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