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Приморцы не могут вылететь из Пхеньяна во Владивосток более 7 часов
Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена
Рейс из Пхеньяна во Владивосток и два рейса из Пхеньяна в Китай задерживаются в столичном аэропорту КНДР уже более чем на семь часов. Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.
Согласно табло аэропорта Владивосток, рейс из Пхеньяна, выполняемый северокорейской авиакомпанией Air Koryo на «Ил-18», должен был приземлиться еще в 12.20, сейчас расчетное время обозначено как 21.30. Рейс из Пхеньяна в Пекин, который должен был вылететь в 08.30 утра по местному времени, задержан уже на семь часов. Именно этими самолетами собирались улететь большинство иностранных журналистов, прилетевших в Пхеньян на прошлой неделе для освещения празднования 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, в том числе редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей ОСТРОВСКИЙ. Второй задержанный рейс должен был отправиться из Пхеньяна в китайский город Шеньян в 08.35 по местному времени.
Пассажирам, ожидающим вылета, выдали бесплатную еду.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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