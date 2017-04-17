Приморцы не могут вылететь из Пхеньяна во Владивосток более 7 часов

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена

Рейс из Пхеньяна во Владивосток и два рейса из Пхеньяна в Китай задерживаются в столичном аэропорту КНДР уже более чем на семь часов. Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

Согласно табло аэропорта Владивосток, рейс из Пхеньяна, выполняемый северокорейской авиакомпанией Air Koryo на «Ил-18», должен был приземлиться еще в 12.20, сейчас расчетное время обозначено как 21.30. Рейс из Пхеньяна в Пекин, который должен был вылететь в 08.30 утра по местному времени, задержан уже на семь часов. Именно этими самолетами собирались улететь большинство иностранных журналистов, прилетевших в Пхеньян на прошлой неделе для освещения празднования 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, в том числе редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей ОСТРОВСКИЙ. Второй задержанный рейс должен был отправиться из Пхеньяна в китайский город Шеньян в 08.35 по местному времени.

Пассажирам, ожидающим вылета, выдали бесплатную еду.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток