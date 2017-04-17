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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев заявил о "прослушке" его детей
Отстраненный градоначальник может не выдержать давления
Арестованный по уголовному делу о коррупции мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ в соцсетях заявил о том, что на его родственников оказывается давление. Ранее во Владвиостоке появились баннеры от имени Пушкарева с призывом «оставить семью в покое».
«За все время нахождения под стражей на меня и моих родственников оказывается давление, применяются незаконные методы, целью которых является принудить меня к даче показаний, которые устроили бы органы предварительного следствия. Дело доходит до «прослушки» детей и прямых угроз снять с самолета супругу. Отсутствие доказательств не должно быть причиной для самых настоящих гонений. Поэтому я буду отстаивать не только свою невиновность, но и всеми возможными способами защищать свою семью!», - пишет опальный чиновник.
Досье «Золотого Рога»: 1 июня 2016 года СКР сообщил о задержании Игоря Пушкарева и директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На данный момент Игорь Пушкарев судом отстранен от должности главы Владивостока, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным комитетом РФ установлена причастность мэра к совершению еще одного должностного преступления - получении взятки в размере 75 млн рублей при приобретении стройматериалов для города.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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