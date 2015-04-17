Бывший гендиректор приморской ТМК уволился из администрации края

Попав под следствие, Виктор Гребнев уволился "по собственному желанию"

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в пятницу подписал заявление об увольнении и.о. директора департамента промышленности и транспорта Виктора Гребнева, который попал под следствие из-за ситуации с невыплатами зарплаты рабочим ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК, Уссурийск), задействованными на стройке космодрома "Восточный".

В пятницу Виктор Гребнев написал заявление об увольнении "по собственному желанию", которое было подписано губернатором.Временно исполняющим обязанности главы департамента промышленности и транспорта назначен Владимир РЕШЕТНИКОВ, до этого занимавший должность заместителя главы департамента.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог", по факту задержек с выплатами заработной платы работникам ЗАО "ТМК" было возбуждено два уголовных дела. Одно из них по факту невыплаты зарплаты расследует СУ СКР по Приморью, второе - по факту злоупотребления полномочиями - возбуждено СУ краевого УМВД РФ.

Фигурантом второго дела является бывший гендиректор "ТМК" Виктор Гребнев. В рамках расследования с него взята подписка о невыезде. Его подозревают в причинении ущерба компании в размере, превышающем 400 млн рублей.

Ранее ТМК на своем официальном сайте заявила, что долги перед рабочими предприятия возникли из-за трат прежнего руководства на дорогостоящие покупки.

"Средства, предназначенные на строительство объектов, широко расходовались на непрофильные цели, такие, как приобретение дорогих яхт, возведение базы отдыха на о.Ханка, дарение квартир, строительство особняка", - подчеркивалось в сообщении.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток