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Бывший гендиректор приморской ТМК уволился из администрации края

17 Апреля 2015, 18:27 | Владивосток

Попав под следствие, Виктор Гребнев уволился "по собственному желанию"

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в пятницу подписал заявление об увольнении и.о. директора департамента промышленности и транспорта Виктора Гребнева, который попал под следствие из-за ситуации с невыплатами зарплаты рабочим ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК, Уссурийск), задействованными на стройке космодрома "Восточный".

В пятницу Виктор Гребнев написал заявление об увольнении "по собственному желанию", которое было подписано губернатором.Временно исполняющим обязанности главы департамента промышленности и транспорта назначен Владимир РЕШЕТНИКОВ, до этого занимавший должность заместителя главы департамента.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог", по факту задержек с выплатами заработной платы работникам ЗАО "ТМК" было возбуждено два уголовных дела. Одно из них по факту невыплаты зарплаты расследует СУ СКР по Приморью, второе - по факту злоупотребления полномочиями - возбуждено СУ краевого УМВД РФ.

Фигурантом второго дела является бывший гендиректор "ТМК" Виктор Гребнев. В рамках расследования с него взята подписка о невыезде. Его подозревают в причинении ущерба компании в размере, превышающем 400 млн рублей.

Ранее ТМК на своем официальном сайте заявила, что долги перед рабочими предприятия возникли из-за трат прежнего руководства на дорогостоящие покупки.

"Средства, предназначенные на строительство объектов, широко расходовались на непрофильные цели, такие, как приобретение дорогих яхт, возведение базы отдыха на о.Ханка, дарение квартир, строительство особняка", - подчеркивалось в сообщении.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: увольнение  виктор гребнев  ТМК 



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Комментарии

  • Псевдоним14:54, 18.04.2015#

    И после этого такие люди работают в гос. аппарате. Великолепная система Путина

  • сергей21:55, 18.04.2015#

    а что удивляться? ------- рука руку моет

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:55, 18.04.2015#

    Когда так нагло воруют деньги, у страны просто нет будущего

  • Инквизитор18:47, 18.04.2015#

    Кошмар ! Татальное воровство и корупция !

  • Псевдоним20:43, 20.04.2015#

    Да, именно тАтальное. Купи учебник русского языка за пятый класс.

  • абырвалГ00:38, 19.04.2015#

    Ну так Шувалов же сказал, что все было по честному и ничего не украли, значит выдоят дяденьку и выпустят. А вообще в нашей стране воруют ВЕЗДЕ, кто имеет хоть какую-то возможность. Людей, которые стараются работать честно, единицы, а в верхних эшелонах власти и бизнеса, так вообще ни одного.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:55, 27.05.2015#

    Зарплату так полностью и не выплатили, бросили немного копеек и тишина, ничего добиться нельзя

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