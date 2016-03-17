Улететь из Владивостока в Москву можно будет за 7,4 тыс. рублей

«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидируемым тарифам на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток. Перевозки будут выполняться в 12 направлениях, в том числе шесть из Москвы. Средняя цена билета составляет 6,1 тыс. рублей.

Воспользоваться перевозками с 1 апреля по 31 октября 2016 года могут граждане РФ до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства 2-й и 3-й группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида, отметили в компании.

Билеты "Аэрофлота" на Дальний Восток по субсидируемым тарифам

Маршруты Цена билета в одну сторону (руб.) Москва Владивосток 7400 Москва Якутск 7000 Москва П.-Камчатский 7500 Москва Хабаровск 7200 Москва Ю.-Сахалинск 7300 Москва Магадан 7200 Хабаровск Владивосток 1800 Якутск Владивосток 6400 П.-Камчатский Владивосток 6000 Магадан Хабаровск 4000 Новосибирск Владивосток 5900 Новосибирск Хабаровск 5700

Ранее Росавиация получила заявки на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно от авиакомпаний «Аэрофлот», «АЛРОСА», «Якутия», «Икар», «Таймыр», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ВИМ-Авиа» и «ЮТэйр».

В рамках программы будут субсидироваться полеты по 71 направлению: из 13 городов, расположенных на Дальнем Востоке, 8 - в Сибири, 3 - в Южном федеральном округе, по 2 пункта на территории Уральского и Северо-Западного федеральных округов, по одному - на Северном Кавказе и в Крыму, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ожидается, что услугами авиаперевозчиков смогут воспользоваться около 480 тыс. пассажиров.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток