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Улететь из Владивостока в Москву можно будет за 7,4 тыс. рублей

17 Марта 2016, 09:05 | Владивосток

«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидируемым тарифам на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток. Перевозки будут выполняться в 12 направлениях, в том числе шесть из Москвы. Средняя цена билета составляет 6,1 тыс. рублей.

Воспользоваться перевозками с 1 апреля по 31 октября 2016 года могут граждане РФ до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства 2-й и 3-й группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида, отметили в компании.

 

Билеты "Аэрофлота" на Дальний Восток по субсидируемым тарифам

Маршруты

  

Цена билета в одну сторону (руб.)

Москва

Владивосток

7400

Москва

Якутск

7000

Москва

П.-Камчатский

7500

Москва

Хабаровск

7200

Москва

Ю.-Сахалинск

7300

Москва

Магадан

7200

Хабаровск

Владивосток

1800

Якутск

Владивосток

6400

П.-Камчатский

Владивосток

6000

Магадан

Хабаровск

4000

Новосибирск

Владивосток

5900

Новосибирск

Хабаровск

5700

 

Ранее Росавиация получила заявки на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно от авиакомпаний «Аэрофлот», «АЛРОСА», «Якутия», «Икар», «Таймыр», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ВИМ-Авиа» и «ЮТэйр».

В рамках программы будут субсидироваться полеты по 71 направлению: из 13 городов, расположенных на Дальнем Востоке, 8 - в Сибири, 3 - в Южном федеральном округе, по 2 пункта на территории Уральского и Северо-Западного федеральных округов, по одному - на Северном Кавказе и в Крыму, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ожидается, что услугами авиаперевозчиков смогут воспользоваться около 480 тыс. пассажиров.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "Аэрофлот"  Москва  авиа  тарифы 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:11, 17.03.2016#

    перечисленные категории людей просто летают, как ласточки. пенсионерам это "позволяет" делать здоровье, и средства, равно. как и инвалидам. но а лицам до 23 это "позволяют" делать изрядные сбережения, которые они имеют к своему возрасту. в общем - летайте!

  • Питерская фабрика троллей19:42, 17.03.2016#

    Ты неудачно пошутил. . .

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