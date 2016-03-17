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Улететь из Владивостока в Москву можно будет за 7,4 тыс. рублей
«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидируемым тарифам на Дальний Восток
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток. Перевозки будут выполняться в 12 направлениях, в том числе шесть из Москвы. Средняя цена билета составляет 6,1 тыс. рублей.
Воспользоваться перевозками с 1 апреля по 31 октября 2016 года могут граждане РФ до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства 2-й и 3-й группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида, отметили в компании.
Билеты "Аэрофлота" на Дальний Восток по субсидируемым тарифам
|
Маршруты
|
Цена билета в одну сторону (руб.)
|
Москва
|
Владивосток
|
7400
|
Москва
|
Якутск
|
7000
|
Москва
|
П.-Камчатский
|
7500
|
Москва
|
Хабаровск
|
7200
|
Москва
|
Ю.-Сахалинск
|
7300
|
Москва
|
Магадан
|
7200
|
Хабаровск
|
Владивосток
|
1800
|
Якутск
|
Владивосток
|
6400
|
П.-Камчатский
|
Владивосток
|
6000
|
Магадан
|
Хабаровск
|
4000
|
Новосибирск
|
Владивосток
|
5900
|
Новосибирск
|
Хабаровск
|
5700
Ранее Росавиация получила заявки на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно от авиакомпаний «Аэрофлот», «АЛРОСА», «Якутия», «Икар», «Таймыр», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ВИМ-Авиа» и «ЮТэйр».
В рамках программы будут субсидироваться полеты по 71 направлению: из 13 городов, расположенных на Дальнем Востоке, 8 - в Сибири, 3 - в Южном федеральном округе, по 2 пункта на территории Уральского и Северо-Западного федеральных округов, по одному - на Северном Кавказе и в Крыму, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ожидается, что услугами авиаперевозчиков смогут воспользоваться около 480 тыс. пассажиров.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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перечисленные категории людей просто летают, как ласточки. пенсионерам это "позволяет" делать здоровье, и средства, равно. как и инвалидам. но а лицам до 23 это "позволяют" делать изрядные сбережения, которые они имеют к своему возрасту. в общем - летайте!