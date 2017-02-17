Из Владивостока можно будет улететь в Осаку

Третий город Японии будет доступен дважды в неделю

Авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) 28 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в японскую Осаку. Полеты буду осуществляться на Airbus А320 по средам и пятницам.

Вылет из Владивостока запланирован на 13:30, прибытие в Осаку - в 14:40 по местному времени; обратный рейс вылетает в 15:45 и прилетает во Владивосток в 19:05.

Кроме того, «Сибирь» с 30 апреля увеличивает частоту рейсов между Владивостоком и Токио с трех до четырех в неделю.

Осака - третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака. Центр одноименной префектуры. Осака обслуживается двумя аэропортами. Международный аэропорт Кансай принимает большую часть регулярных международных рейсов, часть внутренних и большинство грузовых. Аэропорт расположен на искусственном острове в заливе Осаки. Международный аэропорт Осака в большей степени принимает внутренние рейсы.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток