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Из Владивостока можно будет улететь в Осаку

17 Февраля 2017, 08:09 | Владивосток

Третий город Японии будет доступен дважды в неделю

Авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) 28 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в японскую Осаку. Полеты буду осуществляться на Airbus А320 по средам и пятницам.

Вылет из Владивостока запланирован на 13:30, прибытие в Осаку - в 14:40 по местному времени; обратный рейс вылетает в 15:45 и прилетает во Владивосток в 19:05.

Кроме того, «Сибирь» с 30 апреля увеличивает частоту рейсов между Владивостоком и Токио с трех до четырех в неделю.

Осака - третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака. Центр одноименной префектуры. Осака обслуживается двумя аэропортами. Международный аэропорт Кансай принимает большую часть регулярных международных рейсов, часть внутренних и большинство грузовых. Аэропорт расположен на искусственном острове в заливе Осаки. Международный аэропорт Осака в большей степени принимает внутренние рейсы.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: рейсы  Япония  s7  аэропорт 



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