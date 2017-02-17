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Брат мэра Игоря Пушкарева оставлен под домашним арестом
Московский суд отработал без снисхождения
Басманный суд Москвы продлил домашний арест брату Андрею ПУШКАРЕВУ на три месяца, до 30 мая. Брат мэра Игоря ПУШКАРЕВА проходит обвиняемым по делу о коммерческом подкупе.
В ноябре Басманный суд продлил на три месяца арест ключевому фигуранту дела - Игорю Пушкареву, а также директору муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову.
Срок предварительного следствия в отношении трех фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.
Досье «Золотого Рога»: 1 июня Следственный комитет России сообщил о задержании Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Игорю Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Лушникову - коммерческий подкуп. Последний признал вину и дал изобличающие мэра показания. Игорь Пушкарев свою вину по-прежнему отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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