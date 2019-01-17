Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
В частности, офис собственных продаж Аэрофлота во Владивостоке на период пиковых нагрузок без выходных и перерывов на обед
«Аэрофлот» на фоне очередей, выстроившихся за авиабилетами по субсидированным тарифам, продлил режим работы собственных офисов продаж в городах Дальнего Востока.
12 января «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока.
Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Тарифы действуют в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года
«В настоящий момент офисы продаж компании переведены на усиленный режим для сокращения времени пребывания клиентов в очереди. Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью, что существенно увеличивает время обслуживания», - сообщили в пресс-службе крпйнешего российского перевозчика.
В частности, офис собственных продаж Аэрофлота во Владивостоке на период пиковых нагрузок работает с 8:00 до 20:30 местного времени без выходных и перерывов на обед, в Петропавловске-Камчатском - с 9:30 до 21:00 без выходных и перерывов на обед, в Хабаровске - с 9:00 до 21:30, в Южно-Сахалинске - с 9:00 до 20:00.
Также оформить билеты можно в кассах авиакомпании в аэропортах. Приобрести льготные билеты можно и в офисах агентов, где очередей не наблюдается.
Ранее сообщалось, что в связи с возникновением больших очередей в кассы «Аэрофлот» увеличил период для выкупа после бронирования субсидированных билетов. Теперь он составляет не 72 часа, а семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю.
По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- "Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
- Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
- Путину очень понравилось место культурно-образовательного комплекса во Владивостоке
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Первый краболов нового типа поступит в Приморье в третьем квартале 2019 года
- "Дальэнергосбыт" вручит подарочные сертификаты добросовестным исполнителям коммунальных услуг
- Бывшего первого вице-губернатора Приморья оштрафовали на шесть миллионов
Новости раздела
- "Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
- Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
- Путину очень понравилось место культурно-образовательного комплекса во Владивостоке
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Первый краболов нового типа поступит в Приморье в третьем квартале 2019 года
- "Дальэнергосбыт" вручит подарочные сертификаты добросовестным исполнителям коммунальных услуг
- Бывшего первого вице-губернатора Приморья оштрафовали на шесть миллионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Невиноватый я!
- Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском
- Два крупных российских банка объединились
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- "Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона
- В Приморье начались продажи дешевых авиабилетов в Питер
- Китайцы продолжают грабить Приморье