"Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами

В частности, офис собственных продаж Аэрофлота во Владивостоке на период пиковых нагрузок без выходных и перерывов на обед

«Аэрофлот» на фоне очередей, выстроившихся за авиабилетами по субсидированным тарифам, продлил режим работы собственных офисов продаж в городах Дальнего Востока.

12 января «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Тарифы действуют в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года

«В настоящий момент офисы продаж компании переведены на усиленный режим для сокращения времени пребывания клиентов в очереди. Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью, что существенно увеличивает время обслуживания», - сообщили в пресс-службе крпйнешего российского перевозчика.

В частности, офис собственных продаж Аэрофлота во Владивостоке на период пиковых нагрузок работает с 8:00 до 20:30 местного времени без выходных и перерывов на обед, в Петропавловске-Камчатском - с 9:30 до 21:00 без выходных и перерывов на обед, в Хабаровске - с 9:00 до 21:30, в Южно-Сахалинске - с 9:00 до 20:00.

Также оформить билеты можно в кассах авиакомпании в аэропортах. Приобрести льготные билеты можно и в офисах агентов, где очередей не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в связи с возникновением больших очередей в кассы «Аэрофлот» увеличил период для выкупа после бронирования субсидированных билетов. Теперь он составляет не 72 часа, а семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток