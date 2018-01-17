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Владивостокский морской торговый порт начал обслуживать контейнерную линию с портами Китая и Южной Кореи
В ротацию CRX входят порты Шанхай, Нинбо, Пусан и Находка
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) начало обслуживать контейнерную линию China - Russia Express (CRX) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant Marine Co. Новый сервис обеспечивает еженедельную доставку грузов из портов Китая и Южной Кореи во Владивосток.
В ротацию CRX входят порты Шанхай, Нинбо (оба - Китай), Пусан (Южная Корея), российские Находка и Владивосток.
Транспортировку грузов на линии обеспечивают три контейнеровоза общей вместимостью 4,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
CRX дополнила уже проходящие через ВМТП регулярные линии, связывающие Владивосток и крупнейшие азиатские порты.
Судно Sawasdee Laem Chabang сервиса CRX прибыло в ВМТП 15 января. При его обработке на борт было загружено 650 TEU экспортных, выгружено более 600 TEU импортных контейнеров.
Следующий заход судна линии CRX во Владивосток запланирован на 27 января.
«Увеличение числа морских линий, заходящих в ВМТП, а также количества судов, обеспечивающих транспортировку грузов между Владивостоком и портами Азиатско-тихоокеанского региона, направлено на создание максимально комфортных условий для наших клиентов. Расширение числа обслуживаемых сервисов ведется в комплексе с оптимизацией производственных процессов и сокращением сроков портовых операций. В 2018 году мы планируем продолжать работу по привлечению дополнительных регулярных морских линий в порт», - приводит слова гендиректора ПАО «ВМТП» Заирбека ЮСУПОВА пресс-служба порта.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Производственные мощности Владивостокского морского торгового порта позволяют переваливать все виды генеральных, навалочных и контейнерных грузов, а также нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы. В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. 65,8275% акций ПАО «ВМТП» в настоящее время принадлежит ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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