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Лидер Японии Синдзо Абэ опять собрался во Владивосток
Жаль, что не будет госпожи Пак Кын Хе
Премьер-министр Японии Синдзо АБЭ в ходе переговоров с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в японском Нагато подтвердил свое желание принять участие в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится 6-7 сентября 2017 года на острове Русский во Владивостоке.
Напомним, что именно присутствие японского премьера и главы Республики Корея Пак Кын Хе обеспечили высокую представительность второму Восточному экономическому форуму, прошедшего в начале сентября этого года. Но уже сегодня известно, что Корею на ВЭФ-2017 будет представлять другой лидер.
Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую «утечку» к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.
Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, после чего глава государства сложила свои полномочия. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до шести месяцев.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РИА PrimaMedia
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