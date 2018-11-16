Виталий Веркеенко вернулся на работу

Виталий Веркеенко вновь возглавил «Сумотори»

Экс-мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО недолго оставался без работы – успешный бизнесмен вновь возглавил группу компаний «Сумотори», отметившую в этом году 20-летний юбилей.

Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», после ухода г-на Веркеенко в Серый дом с 29 марта функции доверительного управляющего ключевых активов бизнес-империи выполняла Екатерина ПШЕНИЧНИКОВА, возглавившая вместо Виталия Веркеенко ПАО «Фонд Приморское кольцо» (в статусе президента) и ООО «Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» (в статусе гендиректора).

В свою очередь ООО «Технохолдинг «Сумотори» (базовая компания одноименной группы) после ухода Виталия Веркеенко в большую политику возглавил его брат Сергей ВЕРКЕЕНКО.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года, осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительный техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. ООО «Технохолдинг Сумотори» зарегистрировано в Артеме в ноябре 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9 млн 356,424 тыс. рублей. 100% долей принадлежит Виталию Веркеенко. 2016-й год ООО «Технохолдинг Сумотори» закончило с чистой прибылью в размере 1,055 млн рублей.

Виталий Веркеенко руководил администрацией Владивостока с 21 декабря 2017 года по 11 октября 2018 года.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото: © vk.com/Виталий Веркеенко