Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Летать из Владивостока на Камчатку станет проще
Авиакомпания «Якутия» в начале декабря начнет выполнять рейсы на популярном маршруте на «Суперджетах»
Авиакомпания «Якутия» 7 декабря начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Рейсы еженедельно по средам будут выполняться на Sukhoi Superjet 100.
Отправление из Владивостока назначено на 10:50, прибытие в Петропавловск-Камчатский - в 16 часов. Время вылета из Петропавловска-Камчатского - в 17:30, прибытие обратно во Владивосток - в 18:50. Для каждого аэропорта указано местное время. Время в пути - 3 часа 20 минут.
Минимальный взрослый тариф для перелета в экономическом классе в одну сторону составляет 8,5 тыс. рублей, тариф для детей до 12 лет составляет 6 тыс. 850 рублей.
В настоящее время регулярные рейсы из Владивостока Петропавловск-Камчатский выполняет «Аэрофлот» и S7 Airlines.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Летать из Владивостока на Камчатку станет проще
- Более 550 человек приняли участие в Первом Саммите соцработников АТР во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- В дорогой приморцам Суйфэньхэ скоро можно будет улететь на самолете
- "Сумотори" планирует привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций на второй этап "Приморского кольца"
- Глава дальневосточного "Ростелекома" ушел на повышение
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- Осужденный за мошенничество бывший главный тренер БК "Спартак-Приморье" лишится свободы
- "Аэрофлот" c завтрашнего дня прекращает прием заявок на возврат денег за билеты "Трансаэро"
Новости раздела
- Летать из Владивостока на Камчатку станет проще
- Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни
- Более 550 человек приняли участие в Первом Саммите соцработников АТР во Владивостоке
- Улететь из Владивостока в Бангкок станет проще
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Владивостокский морской торговый порт вновь перегружает контейнеры
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- Зиявудин Магомедов остался председателем совета директоров Дальневосточного морского пароходства
- В дорогой приморцам Суйфэньхэ скоро можно будет улететь на самолете
- Новострой на острове Русский обойдется дешевле, чем на материке во Владивостоке?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
- Рубль начал заметно крепнуть
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- На Дальний Восток России перебросят "реактивные" танки
- Приморцы увидят самую большую и яркую Луну за 68 лет