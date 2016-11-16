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Летать из Владивостока на Камчатку станет проще

16 Ноября 2016, 18:47 | Владивосток

Авиакомпания «Якутия» в начале декабря начнет выполнять рейсы на популярном маршруте на «Суперджетах»

Авиакомпания «Якутия» 7 декабря начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Рейсы еженедельно по средам будут выполняться на Sukhoi Superjet 100.

Отправление из Владивостока назначено на 10:50, прибытие в Петропавловск-Камчатский - в 16 часов. Время вылета из Петропавловска-Камчатского - в 17:30, прибытие обратно во Владивосток - в 18:50. Для каждого аэропорта указано местное время. Время в пути - 3 часа 20 минут.

Минимальный взрослый тариф для перелета в экономическом классе в одну сторону составляет 8,5 тыс. рублей, тариф для детей до 12 лет составляет 6 тыс. 850 рублей.

В настоящее время регулярные рейсы из Владивостока Петропавловск-Камчатский выполняет «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Якутия  Камчатка  цены  авиа 



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