Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Валерий Местулов покидает Владивостокский морской торговый порт
Успешный менеджер руководил портом всего 7 месяцев
Гендиректор ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) и вице-президент FESCO по портовому дивизиону Валерий МЕСТУЛОВ покидает FESCO. «Это мое решение, с дальнейшими планами пока не определился», - сообщил Валерий Местулов Деловой газете «Золотой Рог».
Трудовой договор с Валерием Местуловым уже расторгнут, но преемник еще не определен.
Напомним, что бывший управляющий ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) jофициально возглавил ВМТП 1 марта 2015 года, а его место в ВСК занял Александр ДУДКО, ранее занимавший должность гендиректора ООО «Моби Дик», одного из контейнерных терминалов Global Ports в Большом порту Санкт-Петербурга.
Досье «Золотого Рога»: Валерий Местулов родился в 1959 году в Воронежской области. В 2001-2004 годах работал в должности заместителя генерального директора ОАО «Восточный порт». В августе 2004 года создал ООО «Восточная стивидорная компания», которое возглавлял с октября 2004 года по ноябрь 2005 года. Затем занимал должность советника генерального директора компании «Северстальтранс». 3 июля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ), которое работало на территории ВМТП. После смены владельцев ВМТП Валерий Местулов покинул компании, после чего работал гендиректором ООО «Моби Дик» (контейнерный терминал в Кронштадте, входит в группу Global Ports) и ООО «Логистический парк «Янино» (Ленинградская область), занимался стратегией развития сухих терминалов группы компаний «Н-Транс». В марте 2012 года вернулся в ООО «ВСК».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Владивосток получил первую ТЭЦ за последние сорок пять лет
- У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
- Путин одобрил создание офшора на острове Русском
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
Новости раздела
- Трутнев считает жест Путина "красивым"
- Путин поручил российским корпорациям перебираться на остров Русский
- Авиабилеты на полеты внутри Дальнего Востока могут стать крайне дешевыми
- Путин прилетел во Владивосток
- Владивосток получил первую ТЭЦ за последние сорок пять лет
- Председатель КНР Си Цзиньпин скоро приедет во Владивосток
- У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
- Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней
- Лидеры корейских государств проигнорируют форум с участием президента России
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов