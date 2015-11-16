Валерий Местулов покидает Владивостокский морской торговый порт

Успешный менеджер руководил портом всего 7 месяцев

Гендиректор ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) и вице-президент FESCO по портовому дивизиону Валерий МЕСТУЛОВ покидает FESCO. «Это мое решение, с дальнейшими планами пока не определился», - сообщил Валерий Местулов Деловой газете «Золотой Рог».

Трудовой договор с Валерием Местуловым уже расторгнут, но преемник еще не определен.

Напомним, что бывший управляющий ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) jофициально возглавил ВМТП 1 марта 2015 года, а его место в ВСК занял Александр ДУДКО, ранее занимавший должность гендиректора ООО «Моби Дик», одного из контейнерных терминалов Global Ports в Большом порту Санкт-Петербурга.

Досье «Золотого Рога»: Валерий Местулов родился в 1959 году в Воронежской области. В 2001-2004 годах работал в должности заместителя генерального директора ОАО «Восточный порт». В августе 2004 года создал ООО «Восточная стивидорная компания», которое возглавлял с октября 2004 года по ноябрь 2005 года. Затем занимал должность советника генерального директора компании «Северстальтранс». 3 июля 2006 года был назначен генеральным директором ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ), которое работало на территории ВМТП. После смены владельцев ВМТП Валерий Местулов покинул компании, после чего работал гендиректором ООО «Моби Дик» (контейнерный терминал в Кронштадте, входит в группу Global Ports) и ООО «Логистический парк «Янино» (Ленинградская область), занимался стратегией развития сухих терминалов группы компаний «Н-Транс». В марте 2012 года вернулся в ООО «ВСК».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток