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Скандальный паром ушел из Владивостока в Северную Корею

16 Октября 2017, 12:42 | Владивосток

Но без пассажиров на борту

Собственник скандального парома ManGyongBong, рейсы которого между северокорейским Раджином и Владивостоком в начале сентября были приостановлены, не собирается умывать руки - в воскресенье судно вышло из порта Владивосток, но только с грузовой базой, без пассажиров.

Перевозка пассажиров пока приостановлена из-за того, что оператор линии ООО «ИнвестСтройТрест» (Владивосток) не может урегулировать вопрос со швартовкой судна у причала Морвоказала. Грузовые операции осуществляются у другого причала.

В начале сентября рейсы парома были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал» (ВМТ), в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у морвокзала. К другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, так как только на морвокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы.

Досье "Золотого Рога": Паром ManGyongBong 92 назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Паром также выполняет пассажирские перевозки на линии: п. Раджин (КНДР) – п. Вонсан (КНДР) – п. Кымгансан (КНДР) (Алмазные горы). Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.   

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: раджин  Северная Корея  паром 



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