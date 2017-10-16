Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Скандальный паром ушел из Владивостока в Северную Корею
Но без пассажиров на борту
Собственник скандального парома ManGyongBong, рейсы которого между северокорейским Раджином и Владивостоком в начале сентября были приостановлены, не собирается умывать руки - в воскресенье судно вышло из порта Владивосток, но только с грузовой базой, без пассажиров.
Перевозка пассажиров пока приостановлена из-за того, что оператор линии ООО «ИнвестСтройТрест» (Владивосток) не может урегулировать вопрос со швартовкой судна у причала Морвоказала. Грузовые операции осуществляются у другого причала.
В начале сентября рейсы парома были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал» (ВМТ), в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у морвокзала. К другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, так как только на морвокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы.
Досье "Золотого Рога": Паром ManGyongBong 92 назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Паром также выполняет пассажирские перевозки на линии: п. Раджин (КНДР) – п. Вонсан (КНДР) – п. Кымгансан (КНДР) (Алмазные горы). Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Скандальный паром ушел из Владивостока в Северную Корею
- Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
- Хабаровск ударил по портам Приморья ломом
- Крупнейшее казино России вместо шотландца возглавил грек
- В Азии смеются – торги по отелю Hyatt во Владивостоке перенесены на 9 ноября
- Владивосток активнее других городов смотрел "Игру престолов" со смартфонов
- На острове Русский появилась зарядка для электроавтомобилей
- Хабаровская компания хочет обанкротить Лермонтовский ГОК в Приморье
- "Скидка" на отель Hyatt во Владивостоке может составить до 30%
Новости раздела
- Скандальный паром ушел из Владивостока в Северную Корею
- Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
- Хабаровск ударил по портам Приморья ломом
- Крупнейшее казино России вместо шотландца возглавил грек
- В Азии смеются – торги по отелю Hyatt во Владивостоке перенесены на 9 ноября
- Юрий Трутнев пообещал как можно дольше сохранять преференции для Дальнего Востока
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Владивосток активнее других городов смотрел "Игру престолов" со смартфонов
- Как будет выглядеть Владивосток и остров Русский в будущем, станет известно 5 сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Высокоотставленное лицо
- Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
- "Это любопытное назначение"
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
- В Приморье арестована ювелирная продукция сразу в нескольких магазинах
- Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя
- "Восток-1" совершенствует технологии лова
- "Дело Пушкарева", похоже, больше никому не нужно
- Власти готовятся к валу краж с банковских счетов граждан
- Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной