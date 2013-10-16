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Владивосток и Южную Корею может связать подводный электрокабель
ОАО "Россети" рассматривает возможность реализации проекта прокладки подводного электрокабеля Владивосток - Сеул, сообщил глава компании Олег БУДАРГИН в рамках 22-го Международного энергетического конгресса.
Реализация этого проекта планируется в рамках консорциума с корейской сетевой компанией KEPCO (Korea Electric Power Corporation), также возможны другие участники в проекте.
Глава "Россетей" напомнил, что прежнее руководство Южной Кореи уже обращалось к российской стороне по вопросу строительства линий электропередачи Владивосток-Сеул, но речь тогда шла о воздушном кабеле.
"Но между нами Северная Корея. Раньше они были не против, но если сегодня такой возможности не будет, то мы готовы построить подводный кабель", - сказал Олег Бударгин. Он уточнил, что без политических решений реализация проекта невозможна. Стоимость проекта Олег Бударгин не назвал.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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