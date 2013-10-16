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Владивосток и Южную Корею может связать подводный электрокабель

16 Октября 2013, 17:17 | Владивосток

ОАО "Россети" рассматривает возможность реализации проекта прокладки подводного электрокабеля Владивосток - Сеул, сообщил глава компании Олег БУДАРГИН в рамках 22-го Международного энергетического конгресса.

Реализация этого проекта планируется в рамках консорциума с корейской сетевой компанией KEPCO (Korea Electric Power Corporation), также возможны другие участники в проекте.

Глава "Россетей" напомнил, что прежнее руководство Южной Кореи уже обращалось к российской стороне по вопросу строительства линий электропередачи Владивосток-Сеул, но речь тогда шла о воздушном кабеле.

"Но между нами Северная Корея. Раньше они были не против, но если сегодня такой возможности не будет, то мы готовы построить подводный кабель", - сказал Олег Бударгин. Он уточнил, что без политических решений реализация проекта невозможна. Стоимость проекта Олег Бударгин не назвал.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Сеул  кабель  энергетика  Россети 



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Комментарии

  • Псевдоним22:12, 16.10.2013#

    Теперь кроме кетайской экономики, население ДВ за счет "соц. нормы" будет субсидировать и корейскую экономику???

  • Васёк22:50, 16.10.2013#

    Хочу поинтересоваться, а мне как простому жителю Владивостока какая выгода от этого? В ОАЭ каждый гражданин страны имеет долю от продажи нефти государством, а мы как обычно, платить ещё будем за потребление кореей энергии.

  • Ник10:28, 17.10.2013#

    А я то думаю, откуда мне энергетики выставляют ОДН в квитанции в размере половины показаний эл. счетчика.

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