Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней

«Аэрофлот» возобновил продажи субсидируемых авиабилетов из Владивостока в Москву

«Аэрофлот» возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между городами Дальнего Востока. В настоящее время «Аэрофлот» выполняет из Владивостока в Москву два беспосадочных рейса в день, «Россия» - один рейс.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

«После реализации лимита субсидии продажа будет закрыта. По предварительной оценке, период продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам составит около 10 дней», - отмечает «Аэрофлота».

В этом году на пассажирские авиаперевозки между европейской частью РФ и Дальним Востоком было выделено 2,9 млрд рублей субсидий. При этом сообщалось, что участвующий в программе «Аэрофлот» распродал все льготные билеты за одну неделю.

В июле Росавиация сообщила, что финансирование дальневосточной программы будет увеличено на 625 млн рублей. - за счет образовавшейся экономии по программам субсидирования авиаперевозок в Калининград и Симферополь.

Тарифы «Аэрофлота» на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются)

Маршрут Тариф в одну сторону, руб. Владивосток - Москва 7 400 Хабаровск - Москва 7 200 Петропавловск-Камчатский - Москва 7 500 Южно-Сахалинск - Москва 7 300 Магадан - Москва 7 200 Якутск - Москва 7 000 Хабаровск - Владивосток 1 800 Якутск - Владивосток 6 400 Петропавловск-Камчатский - Владивосток 6 000 Магадан - Хабаровск 4 000 Новосибирск - Владивосток 5 900 Новосибирск - Хабаровск 5 700 Красноярск - Хабаровск 6 000

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.