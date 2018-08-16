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Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней
«Аэрофлот» возобновил продажи субсидируемых авиабилетов из Владивостока в Москву
«Аэрофлот» возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между городами Дальнего Востока. В настоящее время «Аэрофлот» выполняет из Владивостока в Москву два беспосадочных рейса в день, «Россия» - один рейс.
Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.
«После реализации лимита субсидии продажа будет закрыта. По предварительной оценке, период продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам составит около 10 дней», - отмечает «Аэрофлота».
В этом году на пассажирские авиаперевозки между европейской частью РФ и Дальним Востоком было выделено 2,9 млрд рублей субсидий. При этом сообщалось, что участвующий в программе «Аэрофлот» распродал все льготные билеты за одну неделю.
В июле Росавиация сообщила, что финансирование дальневосточной программы будет увеличено на 625 млн рублей. - за счет образовавшейся экономии по программам субсидирования авиаперевозок в Калининград и Симферополь.
Тарифы «Аэрофлота» на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются)
|
Маршрут
|
Тариф в одну сторону, руб.
|
Владивосток - Москва
|
7 400
|
Хабаровск - Москва
|
7 200
|
Петропавловск-Камчатский - Москва
|
7 500
|
Южно-Сахалинск - Москва
|
7 300
|
Магадан - Москва
|
7 200
|
Якутск - Москва
|
7 000
|
Хабаровск - Владивосток
|
1 800
|
Якутск - Владивосток
|
6 400
|
Петропавловск-Камчатский - Владивосток
|
6 000
|
Магадан - Хабаровск
|
4 000
|
Новосибирск - Владивосток
|
5 900
|
Новосибирск - Хабаровск
|
5 700
|
Красноярск - Хабаровск
|
6 000
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС.
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