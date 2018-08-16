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Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней

16 Августа 2018, 09:38 | Владивосток

«Аэрофлот» возобновил продажи субсидируемых авиабилетов из Владивостока в Москву

«Аэрофлот» возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между городами Дальнего Востока. В настоящее время «Аэрофлот» выполняет из Владивостока в Москву два беспосадочных рейса в день, «Россия» - один рейс.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

«После реализации лимита субсидии продажа будет закрыта. По предварительной оценке, период продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам составит около 10 дней», - отмечает «Аэрофлота».

В этом году на пассажирские авиаперевозки между европейской частью РФ и Дальним Востоком было выделено 2,9 млрд рублей субсидий. При этом сообщалось, что участвующий в программе «Аэрофлот» распродал все льготные билеты за одну неделю.

В июле Росавиация сообщила, что финансирование дальневосточной программы будет увеличено на 625 млн рублей. - за счет образовавшейся экономии по программам субсидирования авиаперевозок в Калининград и Симферополь.

Тарифы «Аэрофлота» на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются)

Маршрут

Тариф в одну сторону, руб.

Владивосток - Москва

7 400

Хабаровск - Москва

7 200

Петропавловск-Камчатский - Москва

7 500

Южно-Сахалинск - Москва

7 300

Магадан - Москва

7 200

Якутск - Москва

7 000

Хабаровск - Владивосток

1 800

Якутск - Владивосток

6 400

Петропавловск-Камчатский - Владивосток

6 000

Магадан - Хабаровск

4 000

Новосибирск - Владивосток

5 900

Новосибирск - Хабаровск

5 700

Красноярск - Хабаровск

6 000

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: рейсы  авиабилеты  авиакомпания "аврора"  "Аэрофлот"  субсидии  Москва 



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