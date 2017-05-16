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Навальный не смог получить штаб-квартиру во Владивостоке
Сторонники оппозиционера собираются на улице
Первый на Дальнем Востоке избирательный штаб оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО открылся в Хабаровске, а не во Владивостоке, как планировалось ранее. Руководителем штаба в Хабаровске стал Алексей ВОРСИН.
Навальный уже озвучивал задачу открыть штабы во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Якутске. Во Владивосток оппозиционеры столкнулись со сложностями при поиске офиса. В результате встреча с активистами прошла на улице, во дворе дома на Океанском проспекте, 41.
«Самое удивительное открытие штаба из всех. Под памятником Будды! Но открыли», - сообщил глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид ВОЛКОВ на своей странице в Facebook.
Тверской суд Москвы 27 марта за неповиновение полиции отправил Алексея Навального под арест на 10 суток. Мосгорсуд признал данное решение законным, и оно вступило в силу. Согласно материалам дела, оппозиционер, являясь организатором публичной акции, отказался выполнять требование сотрудников полиции прекратить свои действия. В свою очередь Навальный утверждает, что не нарушал общественного порядка, а участвовал в мирном шествии без лозунгов и плакатов, и не оказывал задерживавшим его полицейским никакого сопротивления.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта ВЕСТИ.ru
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