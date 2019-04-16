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Олигарх помог Владивостоку, выкупив скандальные "Хаятты" по бросовой цене
Практически достроенные отели выкупит иркутская структура Олега Дерипаски
ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (контролируется ПАО «Иркутскэнерго») приобрело два недостроенных 5-звездочных гостиничных комплекса (начинали строиться под брендом Hyatt) во Владивостоке, заплатив за оба объекта минимальную цену в 3,7 млрд рублей.
Объекты выставлялись на аукцион с понижением цены 15 апреля на площадке «Российского аукционного дома» (РАД) повторно, так как запланированные на январь торги не состоялись из-за отсутствия заявок).
На участие в аукционе, который проводился по поручению АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье», принадлежит Приморскому краю), было подано две заявки. Однако один из участников не был допущен к торгам, так как своевременно не внес задаток. В итоге аукцион не состоялся, а покупателем обоих лотов стало ООО «Парк-отель «Бурдугуз».
Один из лотов - многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Другой лот - многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности - 60%) и земельный участок площадью 1,5 га. Начальная цена этого лота составляла 5,5 млрд рублей, минимальная цена - 1,6 млрд рублей.
Оба объекта были приобретены по минимальной цене: 2,1 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно.
ООО «Парк-отель «Бурдугуз» управляет одноименной гостиницей близ Иркутска. Компания через ряд ООО контролируется ПАО «Иркутскэнерго», которое, в свою очередь, входит в состав «Евросибэнерго». Миноритариями «Евросибэнерго» выступают российский предприниматель Олег ДЕРИПАСКА и члены его семьи. Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе En+, «РусАл», «Евросибэнерго» и «ГАЗ», попали в SDN List (санкционный список США - Specially Designated Nationals List) в апреле 2018 года. Условием вывода активов из-под санкций, стало сокращение влияния Олега Дерипаски в головной структуре En+.
В ноябре прошлого года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже двух недостроенных с 2010 года пятизвездочных гостиниц во Владивостоке, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»
В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток - Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ 5 октября 2012 года). Hyatt на данный момент отказался от участия в проектах. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.
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За 1. 6 млрд. рублей мог выкупить среднестатический сегодняшний российский "Корейко" из Ильфа и Петрова. За 25 млн. $ продаются дома на Рублевке. Ничего не понятно, почему бы государству не обустроить бизнес и не получать доход в крае.