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"Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам

16 Апреля 2018, 10:51 | Владивосток

 

Ведущий специализированный угольный порт Дальнего Востока завершает строительство Третьей очереди

Готовность Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» — крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке, составляет свыше 90%. В минувшее воскресенье стивидор открыл движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка.

«Сегодня (15 апреля) мы открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного порта - порта Восточный. Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей страны, нашей транспортной системы позволит решить задачи, поставленные президентом России», - сказал министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ в ходе церемонии запуска движения.

Министр отметил, что порт соответствует самым высоким экологическим стандартам при перевалке угля.

«Открытие нового парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создаст необходимые возможности для работы третьего очереди угольного терминала», - пояснил г-н Соколов после того как принял участие в «холодном» запуске высокотехнологичного погрузочного оборудования на Третьей очереди. Включение механизмов одного из четырех реклаймеров, показало, что оборудование готово к эксплуатации. Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей были поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный Порт» в настоящее время реализует крупнейший частный портовый проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В декабре 2016 года АО стало резидентом Свободного порта Владивосток. Общий объем инвестиций в проект составляет 32 млрд рублей. В настоящее время в структуру порта входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Выход нового терминала на полную эксплуатационную мощность к 2020 году позволит увеличить грузооборот порта на 20 млн тонн - до 40-45 млн тонн угля в год.

Отметим, что проект реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Олег Клименко
Теги: инфраструктура  оборудование  "Восточный порт"  уголь 



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