В марте откроется новый авиарейс из Владивостока в Сочи

Лететь на курорт предлагают через Красноярск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 26 марта запустит регулярные рейсы из Владивостока в Сочи с промежуточной посадкой в Красноярске. Полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам, обратный рейс - по воскресеньям.

26 мая «Уральские авиалинии» откроют рейс Хабаровск-Иркутск-Сочи. Полеты также будут выполняться раз в неделю по четвергам, обратно - по средам.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Уральские авиалинии» базируется в московском аэропорту «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей СКУРАТОВ. Флот перевозчика состоит из 43 самолетов, все производства Airbus (двадцать три А320, тринадцать А321 и семь А319).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток