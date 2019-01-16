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Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе лимитировано
S7 Airlines начала продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам из Владивостока в Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые будут выполняться до 31 декабря 2019 года. Продажа доступна на сайте авиакомпании s7.ru и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.
На рейсы во Владивосток из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Иркутска тарифы предоставляются пассажирам в возрасте до 17 лет включительно на основании путевки в детский лагерь «Океан» и документа, удостоверяющего личность.
В настоящее время в России действуют четыре программы субсидирования внутренних авиаперевозок: с Дальнего Востока, из Калининграда и в Симферополь, а также межрегиональных рейсов. По первым трем программам воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. По данным Росавиации, в этом году в программе участвуют 10 авиакомпаний, общий объем выделяемых им субсидий составляет 3,8 млрд рублей.
В 2019 году льготные билеты будут доступны по 197 маршрутам. Из госбюджета на эти цели будет выделено 7,85 млрд рублей, частично программу профинансируют регионы РФ.
Досье газеты «Золотой Рог»: S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», s7.ru) входит в группу компаний S7, является участником глобального авиационного альянса oneworld. Принадлежит супругам Владиславу и Наталии ФИЛЕВЫМ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото S7.
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