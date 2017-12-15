www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.71 р. 100 JPY: 52.09 р.
EUR: 69.4 р. 10 CNY: 88.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Новый аэропорт Камчатки спроектируют немцы, разработавшие концепцию аэропорта Владивосток

15 Декабря 2017, 09:22 | Владивосток

Действующее здание аэровокзала построено более полувека назад

ООО «Ассманн Бератен+Планен» выбрано в качестве проектировщика нового аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово). Ранее «дочка» германской Assmann Beraten+Plannen выполнила проектирование нового пассажирского терминала аэропорта Владивосток («Кневичи»)

Компания разработает проект пассажирского терминала и документацию на реконструкцию перрона в месте его примыкания к новому терминалу, а также выполнит отдельный проект - по строительству автомобильной дороги к аэровокзалу.

Разработка проектной документации с получением положительного заключения Главгосэкспертизы России должна быть завершена уже летом 2018 года, после будет выбран генеральный подрядчик и начнется строительство.

Победителем конкурса на покупку контрольного пакета АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский», объявленного АО «Корпорация развития Камчатского края» в текущем году стало АО «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА).

Инвестор пообещал вложить более 7 млрд рублей в развитие аэропорта, помимо строительства пассажирского терминала планирует построить гостиницу на 120 номеров и торгово-офисный центр.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по строительству аэровокзального комплекса на III Восточном экономическом форуме в сентябре подписали министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ, губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и генеральный директор АО «УК «Аэропорты регионов» Евгений ЧУДНОВСКИЙ.

Аэропорт «Елизово» в 2016 году обеспечил перевозку 618 тыс. пассажиров (рост на 2,5% относительно 2015 года). Является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты. Действующее здание аэровокзала построено более 50 лет назад. Стоимость строительства нового комплекса оценивается в 9,4 млрд рублей (первая очередь - 3,1 млрд рублей). Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Assmann Beraten+Plannen основана в 1959 году, занимается проектированием транспортной, в том числе аэропортовой, инфраструктуры, проектированием и менеджментом проектов инженерных сооружений и производственных объектов, объектов экологического назначения. В России компания принимала участие в проектировании терминалов E и C аэропорта «Шереметьево", пассажирского терминала аэропорта Владивосток, аэропортового комплекса «Южный» (Ростов-на-Дону).

Под управлением «Аэропортов регионов» находятся аэропорты в Екатеринбурге («Кольцово»), Самаре («Курумоч»), Нижнем Новгороде («Стригино») и Ростове-на-Дону («Южный»). Холдинг также является инвестором строительства новых аэропортов «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Гагарин» (Саратов).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: проект  аэропорт  Германия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru