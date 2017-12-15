Новый аэропорт Камчатки спроектируют немцы, разработавшие концепцию аэропорта Владивосток

Действующее здание аэровокзала построено более полувека назад

ООО «Ассманн Бератен+Планен» выбрано в качестве проектировщика нового аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово). Ранее «дочка» германской Assmann Beraten+Plannen выполнила проектирование нового пассажирского терминала аэропорта Владивосток («Кневичи»)

Компания разработает проект пассажирского терминала и документацию на реконструкцию перрона в месте его примыкания к новому терминалу, а также выполнит отдельный проект - по строительству автомобильной дороги к аэровокзалу.

Разработка проектной документации с получением положительного заключения Главгосэкспертизы России должна быть завершена уже летом 2018 года, после будет выбран генеральный подрядчик и начнется строительство.

Победителем конкурса на покупку контрольного пакета АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский», объявленного АО «Корпорация развития Камчатского края» в текущем году стало АО «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА).

Инвестор пообещал вложить более 7 млрд рублей в развитие аэропорта, помимо строительства пассажирского терминала планирует построить гостиницу на 120 номеров и торгово-офисный центр.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по строительству аэровокзального комплекса на III Восточном экономическом форуме в сентябре подписали министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ, губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и генеральный директор АО «УК «Аэропорты регионов» Евгений ЧУДНОВСКИЙ.

Аэропорт «Елизово» в 2016 году обеспечил перевозку 618 тыс. пассажиров (рост на 2,5% относительно 2015 года). Является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты. Действующее здание аэровокзала построено более 50 лет назад. Стоимость строительства нового комплекса оценивается в 9,4 млрд рублей (первая очередь - 3,1 млрд рублей). Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Assmann Beraten+Plannen основана в 1959 году, занимается проектированием транспортной, в том числе аэропортовой, инфраструктуры, проектированием и менеджментом проектов инженерных сооружений и производственных объектов, объектов экологического назначения. В России компания принимала участие в проектировании терминалов E и C аэропорта «Шереметьево", пассажирского терминала аэропорта Владивосток, аэропортового комплекса «Южный» (Ростов-на-Дону).

Под управлением «Аэропортов регионов» находятся аэропорты в Екатеринбурге («Кольцово»), Самаре («Курумоч»), Нижнем Новгороде («Стригино») и Ростове-на-Дону («Южный»). Холдинг также является инвестором строительства новых аэропортов «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Гагарин» (Саратов).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток