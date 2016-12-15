За помощью к Путину обратятся отчаявшиеся работники одного из оборонных предприятий Приморья

На каждого работника «Радиоприбора» еще недавно приходилось в среднем 268 тысяч рублей долга

Бывшие работники оборонного завода «Радиоприбор» 16 декабря выйдут на акцию у проходной предприятия во Владивостоке. По итогам митинга планируется подписание обращения к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ за помощью в спасении завода, производства и уникального коллектива.

По данным Приморскстата на 1 сентября, долг по зарплате в Приморье снизился почти в полтора раза и составил 492,2 млн рублей. При этом две трети общей суммы приходилось на задолженность завода «Радиоприбор».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», в декабре 2015 года и в феврале 2016 около 300 работников ОАО «Радиоприбор», ранее контролировавшегося опальным бизнесменом Игорем БРБОТОМ, провели митинги с требованием погасить многомиллионную задолженность по зарплате. Коллектив направил письма в ряд государственных и надзорных структур с требованием вмешаться в ситуацию. На заводе тогда работали около 1,5 тыс. человек.

Арбитражный суд Приморского края в апреле ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН в июне в рамках рабочей поездки во Владивосток заявил, что правительство не допустит банкротства «Радиоприбора».

Для решения проблемы было подписано соглашение между администрацией Приморского края и «Радиоприбор» о переводе 120 млн рублей на погашение долгов по зарплате сотрудникам предприятия. Сумма была разбита на три транша по 40 млн рублей. Выплаты направлялись в июле, августе и сентябре. Часть сформировавшейся задолженности по зарплатам работникам была погашена из резервного фонда Приморского края ранее, на эти цели направлено 58 млн рублей.

Досье «Золотого Рога»: «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. В настоящее время бывшему гендиректору завода Михаилу ХАРЧЕНКО предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: п. 1 ч. 2 ст. 145 (невыплата зарплаты) и по п. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов). По данным следствия, Харченко сокрыл от налоговой службы более 81 млн рублей. Бывший топ-менеджер стал фигурантом еще одного уголовного дела о злоупотреблениях при сделках с имуществом предприятия. Кроме того, СУ СКР по Приморскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями в марте 2014 года неустановленным лицом из числа руководителей ОАО «Радиоприбор», в результате чего предприятие потеряло не менее 365 млн рублей.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток