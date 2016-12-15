www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.81 р. 100 JPY: 52.81 р.
EUR: 64.75 р. 10 CNY: 88.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

За помощью к Путину обратятся отчаявшиеся работники одного из оборонных предприятий Приморья

15 Декабря 2016, 12:33 | Владивосток

На каждого работника «Радиоприбора» еще недавно приходилось в среднем 268 тысяч рублей долга

Бывшие работники оборонного завода «Радиоприбор» 16 декабря выйдут на акцию у проходной предприятия во Владивостоке. По итогам митинга планируется подписание обращения к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ за помощью в спасении завода, производства и уникального коллектива.

По данным Приморскстата на 1 сентября, долг по зарплате в Приморье снизился почти в полтора раза и составил 492,2 млн рублей. При этом две трети общей суммы приходилось на задолженность завода «Радиоприбор».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», в декабре 2015 года и в феврале 2016 около 300 работников ОАО «Радиоприбор», ранее контролировавшегося опальным бизнесменом Игорем БРБОТОМ, провели митинги с требованием погасить многомиллионную задолженность по зарплате. Коллектив направил письма в ряд государственных и надзорных структур с требованием вмешаться в ситуацию. На заводе тогда работали около 1,5 тыс. человек.

Арбитражный суд Приморского края в апреле ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН в июне в рамках рабочей поездки во Владивосток заявил, что правительство не допустит банкротства «Радиоприбора».

Для решения проблемы было подписано соглашение между администрацией Приморского края и «Радиоприбор» о переводе 120 млн рублей на погашение долгов по зарплате сотрудникам предприятия. Сумма была разбита на три транша по 40 млн рублей. Выплаты направлялись в июле, августе и сентябре. Часть сформировавшейся задолженности по зарплатам работникам была погашена из резервного фонда Приморского края ранее, на эти цели направлено 58 млн рублей.

Досье «Золотого Рога»: «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. В настоящее время бывшему гендиректору завода Михаилу ХАРЧЕНКО предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: п. 1 ч. 2 ст. 145 (невыплата зарплаты) и по п. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов). По данным следствия, Харченко сокрыл от налоговой службы более 81 млн рублей. Бывший топ-менеджер стал фигурантом еще одного уголовного дела о злоупотреблениях при сделках с имуществом предприятия. Кроме того, СУ СКР по Приморскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями в марте 2014 года неустановленным лицом из числа руководителей ОАО «Радиоприбор», в результате чего предприятие потеряло не менее 365 млн рублей.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: митинг  долги  Путин  "радиоприбор"  зарплата 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • морпех14:14, 15.12.2016#

    Пушкареву место там где он находится сейчас1111 А банить бесполезно - только злее буду.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru