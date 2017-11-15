Порт Владивосток может начать перевалку угля

Работа с пылящими грузами будет организована по самым строгим нормам экологии

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток) после получения разрешение на работу с пылящими грузами может организовать перевалку угля.

Как сообщил представитель стивидора в ходе традиционной встрече менеджеров порта с клиентами, компания подготовила комплекс мероприятий по защите от угольной пыли. В том числе вокруг причала, где разрешена перевалка пылящих грузов, будет возведен специальный забор.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Владивостокский морской торговый порт» входит в Транспортную группу FESCO, оказывает услуги по обработке генеральных, навалочных и контейнерных грузов. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежит ООО «М-порт» (Москва), которое в свою очередь на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство») (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,4579% владеет ООО «Национальная контейнерная компания».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток