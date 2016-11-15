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Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни

15 Ноября 2016, 07:05 | Владивосток

В результате эксперимента из цепочки контролеров уходят Россельхознадзор и Роспотребнадзор

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на вчерашнем совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал документ о передаче всех контрольных функций в Свободном порту Владивосток (СПВ) таможне. Фактически постановление упрощает прохождение таможенных процедур.

«Речь идет о новых правилах санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля для товаров и транспорта, которые поступают к нам через этот свободный порт. Теперь контрольно-надзорные действия переходят в одни руки – государственный контроль в полном объеме будут осуществлять таможенники. Из цепочки контролеров уходят Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Это существенная новелла, потому что нигде у нас такого способа контроля, когда все осуществляется одной государственной службой, нет. Это эксперимент. Мы это делаем не только для упрощения, но и для ускорения таможенного досмотра. А чтобы риски, которые могут возникнуть, были снижены, новые правила устанавливают порядок обмена информацией между таможней, Россельхознадзором и Роспотребнадзором», - сказал премьер.

Дмитрий Медведев также отметил, что со следующего года в федеральные целевые программы и в государственные программы будут введены так называемые «дальневосточные разделы».

«Чтобы эта дальневосточная специфика с учетом того, что регион очень сложный, была отражена практически в каждом государственном документе. Они (разделы) будут содержать мероприятия именно для этого макрорегиона и устанавливать целевые показатели», - сказал премьер.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Дмитрий Медведев  свободный порт  таможня 



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