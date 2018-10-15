Магадан хочет отобрать у Владивостока столицу Дальнего Востока

Золотопромышленники ничем не хуже свободного порта

Вслед за Владивостоком в борьбу за перенос столицы Дальнего Востока их Хабаровска включился… Магадан. Мэр Магадана Юрий ГРИШАН по следам главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО заявил, что предлагает сделать столицей региона свой город.

«Я подготовлю свое предложение о переносе столицы Дальнего Востока. Я считаю, что столицу ДФО нужно перенести в Магадан. Мы ничем не хуже, у нас тоже есть амбиции. Магадан находится на прохождении огромного количества международных рейсов, у нас международный аэропорт Сокол. Если столицу перенесут в Магадан, от этого выиграет территория, она будет более востребована, в том числе в рамках программы «дальневосточный гектар», по привлечению сюда трудовых ресурсов. В Хабаровске и Владивостоке уже и так все неплохо»,- сказал г-н Гришан.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования в 2000 году (согласно указу президента РФ от 13 мая 2000 года). Здесь же размещается полномочное представительство президента в ДФО, возглавляемое Юрием ТРУТНЕВЫМ.

После того, как врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток, новый губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ заявил, что в корне не согласен с предложением соседа.

«Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести даже название (столица ДФО) из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится. Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как нужно делать, для того, чтобы Хабаровский край и город Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и по определению… Поэтому еще раз повторюсь, пускай попробуют, здоровая конкуренция никому не помешает, но столица останется в Хабаровске», - сказал г-н Фургал.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток