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Аэропорт Владивостока первым в России хочет открыть Duty Free в зоне прилета

15 Октября 2015, 10:06 | Владивосток

Арендатором торговой точки может стать ООО «Дера-Владивосток»

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) определило победителем в запросе предложений на право заключения договора аренды для размещения торговой точке Duty Free в зоне прилета международных авиалиний ООО «Дера-Владивосток», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В настоящий момент магазины беспошлинной торговли Duty Free в России существуют только в зонах вылета, в то время как более чем в 60 странах мира они работают и на прибытие.

В июне 2015 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) поддержала инициативу открытия в зонах прибытия российских аэропортов магазинов Duty free. 

Рабочая группа ЕЭК внесла в протокол, что все страны-участницы, кроме Белоруссии, поддержали инициативу открытия Duty free на прилете, напоминает деловая газета "Золотой Рог".

В дальнейшем соответствующая поправка будет внесена в новый кодекс Таможенного союза, после чего магазины беспошлинной торговли начнут работать и на прибытии перед таможенным контролем для пассажиров, прибывающих в страну.

«Аэропорт Владивосток смотрит на перспективу и своими действиями поддерживает эту инициативу, прогнозируя результат на будущее. С целью улучшения сервиса обслуживания пассажиров ОАО «МАВ» уже сейчас принимает на себя обязательства предоставления коммерческой площади для организации и дальнейшей работы магазинов Duty free в зоне прилета», - говорится в релизе МАВ.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Владивосток в январе-сентябре 2015 года составил 1 млн 315 тыс. человек, что на 4,2% меньше чем за аналогичный период 2014 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: аэропорт  пошлины  торговля 



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Комментарии

  • абырвалГ14:34, 15.10.2015#

    Магазин беспошлинной торговли при въезде бессмысленен, ибо вся суть такой торговли заключается в том, что не платишь налоги страны потому, что товар из нее вывозится. Да и те, кто летал за границу через аэропорт Владивостока могли сами удостовериться, что товар в беспошлинном магазине стоит дороже (!), чем в обычном магазине города. Так что лохам добро пожаловать в магазины!

  • нн10:13, 16.10.2015#

    да очень надо!! особенно ценник в россии - точно без пошлины!! россия-матушка - страна дебилоидов!!!

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