Аэропорт Владивостока первым в России хочет открыть Duty Free в зоне прилета

Арендатором торговой точки может стать ООО «Дера-Владивосток»

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) определило победителем в запросе предложений на право заключения договора аренды для размещения торговой точке Duty Free в зоне прилета международных авиалиний ООО «Дера-Владивосток», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В настоящий момент магазины беспошлинной торговли Duty Free в России существуют только в зонах вылета, в то время как более чем в 60 странах мира они работают и на прибытие.

В июне 2015 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) поддержала инициативу открытия в зонах прибытия российских аэропортов магазинов Duty free.

Рабочая группа ЕЭК внесла в протокол, что все страны-участницы, кроме Белоруссии, поддержали инициативу открытия Duty free на прилете, напоминает деловая газета "Золотой Рог".

В дальнейшем соответствующая поправка будет внесена в новый кодекс Таможенного союза, после чего магазины беспошлинной торговли начнут работать и на прибытии перед таможенным контролем для пассажиров, прибывающих в страну.

«Аэропорт Владивосток смотрит на перспективу и своими действиями поддерживает эту инициативу, прогнозируя результат на будущее. С целью улучшения сервиса обслуживания пассажиров ОАО «МАВ» уже сейчас принимает на себя обязательства предоставления коммерческой площади для организации и дальнейшей работы магазинов Duty free в зоне прилета», - говорится в релизе МАВ.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Владивосток в январе-сентябре 2015 года составил 1 млн 315 тыс. человек, что на 4,2% меньше чем за аналогичный период 2014 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.