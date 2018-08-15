Лидеры корейских государств проигнорируют форум с участием президента России

Южную Корею на Восточном экономическом форуме будет представлять не первое лицо

Делегацию Южной Кореи на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в лучшем случае будет представлять премьер-министр ЛИ Нак Ён.

«Мы работаем над графиком, который бы позволил премьер-министру Ли Нак Ёну присутствовать от лица президента МУН Чжэ Ина», - заявил агентству «Ренхап» источник на условиях анонимности. Возможность визита будет зависеть от сентябрьского расписания премьер-министра и необходимости посещать заседания национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи.

От участия в ВЭФ отказался и лидер КНДР КИМ Чен Ын. Ранее сообщалось, что главы корейских государств могут провести двусторонний саммит на полях форума во Владивостоке.

Последний раз Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались мае.

IV Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября на острове Русский во Владивостоке. В нем намерен принять участие премьер Японии Синдзо АБЭ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.