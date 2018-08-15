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Лидеры корейских государств проигнорируют форум с участием президента России
Южную Корею на Восточном экономическом форуме будет представлять не первое лицо
Делегацию Южной Кореи на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в лучшем случае будет представлять премьер-министр ЛИ Нак Ён.
«Мы работаем над графиком, который бы позволил премьер-министру Ли Нак Ёну присутствовать от лица президента МУН Чжэ Ина», - заявил агентству «Ренхап» источник на условиях анонимности. Возможность визита будет зависеть от сентябрьского расписания премьер-министра и необходимости посещать заседания национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи.
От участия в ВЭФ отказался и лидер КНДР КИМ Чен Ын. Ранее сообщалось, что главы корейских государств могут провести двусторонний саммит на полях форума во Владивостоке.
Последний раз Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались мае.
IV Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября на острове Русский во Владивостоке. В нем намерен принять участие премьер Японии Синдзо АБЭ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС.
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ну так уважающие себя люди не хотят тратить время на пиздабола и клоуна, есть дела по важнее чем смотреть на дешевую показуху лобачеса. например подумать о своем государстве.