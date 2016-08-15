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Хабаровск ответил Владивостоку на его мосты

15 Августа 2016, 21:31 | Владивосток

Хабаровск ответил Владивостоку на его «Хаятты» и мосты

200-метровый небоскреб, который планируется построить в центре Хабаровска, получил название «Бриллиант чистой воды». В 52-этажном многофункциональном комплексе также разместится 5-звездочный отель «Radisson Blu Хабаровск».

Управлять отелем будет «The Rezidor Hotel Group», чье предложение было признано лучшим по итогам шестимесячного тендера. Среди претендентов также были печально известный по Владивостоку Hyatt, Accor (сеть Novotel), InterContinental Hotels Group (Holiday Inn), Wyndham (Ramada Plaza), Starwood (Sheraton) и Marriot (Courtyard).

Предполагается, что гостиница будет расположена на 33-50 этажах небоскреба. Номерной фонд составит 300 номеров. В гостинице будут располагаться два ресторана, лаундж бар, лобби, банкетный зал площадью около 500 кв. метров и конференц-зал.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», проект строительства 200-метрового небоскреба в центре Хабаровска будет представлен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября среди 7 других проектов Хабаровского края.

Инициатором проекта выступило ООО «Офис-Центр». Проектная документация разработана PRP Architects (Великобритания).

Стоитмость небоскреба оценивается в $200 млн. Предполагается, что «Бриллиант» будет построен к июлю 2018 года. Наверняка, к тому моменту во Владивостоке будет введен хотя бы один из «Хаяттов»

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: hyatt  отель  мост  небоскреб 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ09:38, 16.08.2016#

    В России вообще земли мало, а в Хабаровске так и вовсе нет. . . вот и приходится изгаляться, городить скребонебы. . так бы построили 5 девятиэтажек - скучно, обычно, недорого. . а так ввалят бабла, по ходу стройки бюджет увеличат раз в 6-7! - а чего стеснятся. . потом на обслуживание этого монстра будут регулярно сосать из бюджета. . опять же, рэдисоновская франшиза, вероятно, тоже не из дешевых. . ну вы держитесь, там!!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ11:00, 16.08.2016#

    достали вы ребята с этими мостами. ведь так и должно быть, должны быть дороги, мосты, должен быть комфорт для людей, а у нас подобные вещи до сих пор в диковинку. вот, только на фига нужны эти небоскрёбы в центре?! они как правило совершенно не уживаются с архитектурой прошлого века. из-за подобных монстров в городах нет былого простора. у нас, к примеру, из-за этих коробков сейчас и моря не видно.

  • vasya21:45, 16.08.2016#

    "совершенно не уживаются с архитектурой прошлого века" - - нет в Хабаровске никакой архитектуры прошлого века, одни убогие пузатые двухэтажные купеческие домишки. В прошлом веке это была просто деревня Хабаровка. В этом Хабаровск Владивостоку не ровня.

  •  вЂ№Р В Р Р‹Р РЋРЎСџР В 09:58, 17.08.2016#

    "пузатые" домишки тоже архитектура. они своеобразны, и таких уже никогда не будет.

  • yyvonefabria15:13, 16.08.2016#

    Trading has never been this simple and effective. Want to learn how? Google Superior Trading System.

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