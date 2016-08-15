Хабаровск ответил Владивостоку на его мосты

Хабаровск ответил Владивостоку на его «Хаятты» и мосты

200-метровый небоскреб, который планируется построить в центре Хабаровска, получил название «Бриллиант чистой воды». В 52-этажном многофункциональном комплексе также разместится 5-звездочный отель «Radisson Blu Хабаровск».

Управлять отелем будет «The Rezidor Hotel Group», чье предложение было признано лучшим по итогам шестимесячного тендера. Среди претендентов также были печально известный по Владивостоку Hyatt, Accor (сеть Novotel), InterContinental Hotels Group (Holiday Inn), Wyndham (Ramada Plaza), Starwood (Sheraton) и Marriot (Courtyard).

Предполагается, что гостиница будет расположена на 33-50 этажах небоскреба. Номерной фонд составит 300 номеров. В гостинице будут располагаться два ресторана, лаундж бар, лобби, банкетный зал площадью около 500 кв. метров и конференц-зал.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», проект строительства 200-метрового небоскреба в центре Хабаровска будет представлен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября среди 7 других проектов Хабаровского края.

Инициатором проекта выступило ООО «Офис-Центр». Проектная документация разработана PRP Architects (Великобритания).

Стоитмость небоскреба оценивается в $200 млн. Предполагается, что «Бриллиант» будет построен к июлю 2018 года. Наверняка, к тому моменту во Владивостоке будет введен хотя бы один из «Хаяттов»

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток