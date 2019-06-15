Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев

Жители столицы ДФО предпочитают дачи, находкинцы - пляжи

МТС проанализировала предпочтения мест отдыха приморцев во время теплых выходных и составила рейтинг самых популярных локаций среди жителей Владивостока, Уссурийска и Находки. В результате выяснилось, что жители приморской столицы предпочитают дачи, находкинцы — окрестные пляжи, а уссурийцы — свой город.

Рекордный рост трафика пришелся на Кипарисово и Соловей Ключ, где расположено большинство дач владивостокцев: в теплые выходные объем мобильного трафика здесь вырос в три раза по сравнению с будними днями. Вторым по популярности местом отдыха в выходные дни стал остров Русский — сюда направился каждый шестой абонент МТС. Замкнул тройку самых посещаемых мест арт-парк «Штыковские пруды». Самый известный пляж столицы Приморья — Шамора — неожиданно оказался лишь на четвертом месте в рейтинге предпочтений владивостокцев. Зато в ТОП-5 любимых мест вошел центр города.

Жители Находки ожидаемо предпочитают проводить летние выходные на пляжах, расположенных в окрестностях города. Наиболее популярным направлением стали пляжи поселков Южно-Морской, Волчанец и Врангель. Общая тенденция для всех городов и районов южного Приморья — рост популярности активного отдыха. Так, на 20% по сравнению с прохладными днями вырос объем трафика на горе Пидан. Зато жители Уссурийска оказались самыми большими поклонниками городского отдыха — судя по распределению трафика, они предпочитают не выезжать за пределы города.

«Данные о предпочтениях мест отдыха приморцев нам помогает получить геоаналитика больших данных. Технология позволяет увидеть, как передвигаются люди внутри города или края, из каких районов чаще всего приезжают во Владивосток, доезжают они до центра или рассредоточиваются по городу. На основе таких данных можно понять важные для развития инфраструктуры региона нюансы и спрогнозировать, где наиболее востребовано строительство жилья, где не хватает зоны отдыха или спорткомплекса», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.