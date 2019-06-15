Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
Жители столицы ДФО предпочитают дачи, находкинцы - пляжи
МТС проанализировала предпочтения мест отдыха приморцев во время теплых выходных и составила рейтинг самых популярных локаций среди жителей Владивостока, Уссурийска и Находки. В результате выяснилось, что жители приморской столицы предпочитают дачи, находкинцы — окрестные пляжи, а уссурийцы — свой город.
Рекордный рост трафика пришелся на Кипарисово и Соловей Ключ, где расположено большинство дач владивостокцев: в теплые выходные объем мобильного трафика здесь вырос в три раза по сравнению с будними днями. Вторым по популярности местом отдыха в выходные дни стал остров Русский — сюда направился каждый шестой абонент МТС. Замкнул тройку самых посещаемых мест арт-парк «Штыковские пруды». Самый известный пляж столицы Приморья — Шамора — неожиданно оказался лишь на четвертом месте в рейтинге предпочтений владивостокцев. Зато в ТОП-5 любимых мест вошел центр города.
Жители Находки ожидаемо предпочитают проводить летние выходные на пляжах, расположенных в окрестностях города. Наиболее популярным направлением стали пляжи поселков Южно-Морской, Волчанец и Врангель. Общая тенденция для всех городов и районов южного Приморья — рост популярности активного отдыха. Так, на 20% по сравнению с прохладными днями вырос объем трафика на горе Пидан. Зато жители Уссурийска оказались самыми большими поклонниками городского отдыха — судя по распределению трафика, они предпочитают не выезжать за пределы города.
«Данные о предпочтениях мест отдыха приморцев нам помогает получить геоаналитика больших данных. Технология позволяет увидеть, как передвигаются люди внутри города или края, из каких районов чаще всего приезжают во Владивосток, доезжают они до центра или рассредоточиваются по городу. На основе таких данных можно понять важные для развития инфраструктуры региона нюансы и спрогнозировать, где наиболее востребовано строительство жилья, где не хватает зоны отдыха или спорткомплекса», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- На Спортивной набережной Владивостока открылась фотовыставка "Поколение М: Live"
- Константин Хабенский станет президентом кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- Во Владивостоке началась ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020гг.
- Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами
- Трутнев разъяснил, почему стоило продать "Хаятты" даже по смешной цене
- Ким Чен Ын может покинуть Владивосток раньше срока
Новости раздела
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- На Спортивной набережной Владивостока открылась фотовыставка "Поколение М: Live"
- Константин Хабенский станет президентом кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- Во Владивостоке началась ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020гг.
- Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами
- Трутнев разъяснил, почему стоило продать "Хаятты" даже по смешной цене
- Ким Чен Ын может покинуть Владивосток раньше срока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Если вы не уберетесь, мы напишем в ФСБ...
- Преподаватели ДВФУ предлагают Трутневу стать "заложником"
- Дарькин построит в Приморье два важных объекта
- Обман по-артемовски
- По Амуру запускают прогулочные рейсы до строящегося международного моста
- Резидент ТОР построит первый на Дальнем Востоке отель под мировым брендом "Хилтон"
- В Приморье поднимают продовольственный патриотизм
- Японцы заинтересовались приморскими морепродуктами
- Начинается доставка основного оборудования для третьей технологической линии Амурского ГПЗ
- Юные читатели с нетерпением ждут продолжения "Приключений Кати и Марка"