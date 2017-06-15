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Путин дал указание разобраться с низкими зарплатами учителей
Главам регионов стоит призадуматься
В ходе ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным», проходящей в четверг, молодой учитель из Иркутской области пожаловался президенту на зарплату, которая в его случае составляет порядка 16 тыс. рублей. Глава государства сказал, что средняя зарплата педагогов не должна быть в несколько раз ниже средней по экономике региона.
«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем. Но не ясно, почему в два-три раза меньше. Для меня это тоже непонятно. Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание», - сказал Владимир Путин.
15-я ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 15 июня. Телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 млн.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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