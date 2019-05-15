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Константин Хабенский станет президентом кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Жюри возглавит Анна Меликян
Актер и кинорежиссер Константин ХАБЕНСКИЙ станет президентом 17-го международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Pacific Meridian» («Меридианы Тихого»), который пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября. Он также проведет на площадке фестиваля творческую встречу со зрителями.
Председателем международного жюри назначена режиссер, сценарист и продюсер Анна МЕЛИКЯН.
Президентом 17-х «Меридианов Тихого» стал актер Александр МИХАЙЛОВ, который начинал свой творческий путь в Приморье.
Хабенский сыграет главную роль в новой фантастической картине Меликян под названием «Фея». Актер в этом фильме станет владельцем империи по производству компьютерных игр.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Так кто же стал президентом 17-х меридианов? Хабенский или Михайлов?