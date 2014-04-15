"Росгеология" может открыть офис во Владивостоке

Попавшая в список потенциальных госкомпаний-"переселенцев" "Росгеология" уже прорабатывает вопрос организации офиса во Владивостоке. Но перебираться полностью из обжитой Москвы госхолдинг не хочет и не будет.

"Правительством РФ планируется увеличение на 40% объемов геологоразведочных работ на территориях Восточной Сибири и Дальнего Востока. Эти регионы являются приоритетными для "Росгеологии", что, кстати, прописано и в стратегии развития холдинга, и компания направляет значительные усилия и средства на интенсификацию геологоразведочных работ в этих регионах", - отмечает пресс-служба госхолдинга.

Офис "Росгеологии" в настоящее время располагается в Москве.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг включает в себя 37 предприятий в 30 регионах страны.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.